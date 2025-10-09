Darts-Frage sorgt bei "Wer wird Millionär?" für Verzweiflung

SPORT1 09.10.2025 • 22:30 Uhr Eyes, Ears, Arms oder Legs? Eine für Darts-Fans einfache Frage bringt einen Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch mächtig in Not. Viele rätselnde Zuschauer helfen sich bei SPORT1.

Im Rahmen der „3-Millionen-Euro-Woche“ bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ kostete eine für Darts-Fans einfache Frage einen Kandidaten ganze zwei Joker.

„Über Sieg oder Niederlage entscheidet beim Darts häufig die Anzahl der gewonnenen ...?“, lautete die Frage, bei der es um 20.000 Euro ging. Als Antwortmöglichkeit waren die englischen Begriffe für Körperteile aufgelistet, also „Eyes“, „Ears“, „Arms“ und „Legs“.

Darts-Frage kostet Jauchs Kandidat zwei Joker

Weil Kandidat Sascha Korf die richtige Antwort nicht kannte, nutzte er zunächst den Publikumsjoker. Die anwesenden Zuschauer stimmten allerdings nur zu 68 Prozent auf die richtige Antwort „Legs“, 31 Prozent wählten fälschlicherweise „Eyes“ - womöglich verwirrt vom Wort „Bulls Eye“.

Auch bei vielen TV-Zuschauern herrschte offenbar Unsicherheit: Während der Übertragung klickten hunderte User in das Darts-Glossar bei SPORT1.

So griff Korf zu einem weiteren Joker und befragte einen einzelnen Studio-Gast, der ihm die Antwortmöglichkeit „Legs“ nahelegte. In der Folge wählte Korf dann auch die richtige Antwort.