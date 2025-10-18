Darts: German Darts Championship heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 18.10.2025 • 10:00 Uhr Zweiter Tag der German Darts Championship in Hildesheim. Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens sind noch drei Deutsche im Turnier.

Im Rahmen der PDC European Tour kämpfen die Darts-Stars zwischen Freitagmittag und Sonntagabend bei der German Darts Championship in der „Halle 39″ in Hildesheim um den Titel. SPORT1 überträgt das letzte European-Tour-Event des Jahres LIVE im Free-TV.

Mit dabei waren insgesamt sieben Deutsche. Am zweiten Tag sind mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens noch drei Deutsche im Turnier. Schindler greift als gesetzter Spieler erst am Samstagabend ins Geschehen ein.

So können Sie die German Darts Championship heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: Stream : SPORT1.de

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

In der Nachmittagssession gehen die Blicke auf Pietreczko und Clemens. Der „German Giant“ trifft in seinem Zweitrundenduell auf Dave Chisnall. „Pikachu“ bekommt es mit dem Titelverteidiger Peter Wright zu tun.

Schindler ist dann Teil der Abendsession, in welcher er gegen William O‘Connor spielt. Ebenfalls mit dabei sind Jonny Clayton, Gerwyn Price, Josh Rock und Stephen Bunting.

Littler, Humphries und MvG nicht dabei

Im vergangenen Jahr triumphierte Wright in Hildesheim. „Snakebite“ setzte sich im Finale mit 8:5 gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler durch.

Der aktuelle Weltmeister Littler ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei. Auch Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson werden nicht in Hildesheim an den Start gehen. Dennoch ist das Teilnehmerfeld prominent bestückt. Stephen Bunting führt die Setzliste vor James Wade und Jonny Clayton an.