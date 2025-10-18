Darts: German Darts Championship heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

Im Rahmen der PDC European Tour kämpfen die Darts-Stars zwischen Freitagmittag und Sonntagabend bei der German Darts Championship in der „Halle 39″ in Hildesheim um den Titel. SPORT1 überträgt das letzte European-Tour-Event des Jahres LIVE im Free-TV.
German Darts Championship heute live
Mit dabei waren insgesamt sieben Deutsche. Am zweiten Tag sind mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens noch drei Deutsche im Turnier. Schindler greift als gesetzter Spieler erst am Samstagabend ins Geschehen ein.
So können Sie die German Darts Championship heute live verfolgen:
- TV: SPORT1
- Stream: SPORT1.de
- Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App
In der Nachmittagssession gehen die Blicke auf Pietreczko und Clemens. Der „German Giant“ trifft in seinem Zweitrundenduell auf Dave Chisnall. „Pikachu“ bekommt es mit dem Titelverteidiger Peter Wright zu tun.
Schindler ist dann Teil der Abendsession, in welcher er gegen William O‘Connor spielt. Ebenfalls mit dabei sind Jonny Clayton, Gerwyn Price, Josh Rock und Stephen Bunting.
Littler, Humphries und MvG nicht dabei
Im vergangenen Jahr triumphierte Wright in Hildesheim. „Snakebite“ setzte sich im Finale mit 8:5 gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler durch.
Der aktuelle Weltmeister Littler ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei. Auch Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson werden nicht in Hildesheim an den Start gehen. Dennoch ist das Teilnehmerfeld prominent bestückt. Stephen Bunting führt die Setzliste vor James Wade und Jonny Clayton an.
In den ersten vier Runden inklusive Viertelfinale wird im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt: Sechs Legs werden also benötigt, um den Sieg einzufahren. Ab dem Halbfinale fällt die Entscheidung nach dem Modus „Best of 13″. Im Finale heißt es dann „Best of 15″.