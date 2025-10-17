Darts: German Darts Championship heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 17.10.2025 • 10:00 Uhr Auftakt der German Darts Championship in Hildesheim. Sieben Deutsche treten ans Oche, am Freitag sind unter anderem Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens gefordert.

Im Rahmen der PDC European Tour kämpfen die Darts-Stars ab Freitag bei der German Darts Championship in der „Halle 39″ in Hildesheim um den Titel.

Mit dabei sind auch sieben Deutsche. Als gesetzter Spieler greift Martin Schindler erst am Samstag ins Geschehen ein. Zum Auftakt sind unter anderem Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens gefordert. SPORT1 übertragt das Turnier vom 17. bis 19. Oktober live im Free-TV. Los geht es am Freitag ab 12.15 Uhr.

So können Sie die German Darts Championship heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: Stream : SPORT1.de

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

In der Nachmittagssession kämpfen etwa die beiden Deutschen Martin Kramer und Felix Springer, der Bruder von Niko Springer, um den Einzug in die nächste Runde. Kramer bekommt es mit Wessel Nijman zu tun, Springer trifft auf Krzysztof Ratajski. (Zum Spielplan)

In der Abendsession (ab 19 Uhr) sind dann mit Ricardo Pietreczko, Kevin Troppmann, Gabriel Clemens und Maximilian Czerwinski vier weitere Deutsche gefordert.

Pietreczko duelliert sich mit Radek Szaganski. Clemens‘ Auftakthürde heißt Tomislav Rosandic. Große Namen warten indes auf die anderen beiden Deutschen: Troppmann fordert Raymond van Barneveld und Czerwinski hofft zum Abschluss des Abends gegen Nathan Aspinall auf einen überraschenden Coup.

German Darts Championship: Teilnehmer und Modus

Im vergangenen Jahr triumphierte Peter Wright in Hildesheim. „Snakebite“ setzte sich im Finale mit 8:5 gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler durch.

Der aktuelle Weltmeister Littler ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei. Auch Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson werden nicht in Hildesheim an den Start gehen. Dennoch ist das Teilnehmerfeld prominent bestückt. Stephen Bunting führt die Setzliste vor James Wade und Jonny Clayton an.

