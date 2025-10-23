Darts: Gruppen ausgelost! Spannende Duelle in der PDC Europe Super League

Daniel Höhn 23.10.2025 • 13:18 Uhr Die Gruppen der PDC Europe Super League 2025 sind ausgelost und versprechen spannende Duelle. Es geht um ein Ticket für die Darts-WM.

Welcher Deutsche holt sich noch ein Ticket für die Darts-WM 2026 (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1)? Die Spannung steigt im Hinblick auf die PDC Europe Super League 2025 (LIVE auf SPORT1), die vom 4. bis 7. November in Hildesheim stattfindet.

Nun wurden die 24 Teilnehmer Gruppen zugelost. In vier Sechser-Gruppen gilt es für die Teilnehmer, unter den besten Vier zu landen. Danach geht es in die K.o.-Runde.

„Die Auslosung der Super League 2025 verspricht uns spannende Matches auf hohem Niveau“, freut sich Philip Brzezinski, Sportchef der PDC Europe: „Wir haben einen tollen Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Veteranen, die sich in einer langen und herausfordernden Next-Gen-Saison bewährt haben. Besonders in Gruppe A könnte es auch für große Namen schon früh eng werden.“

Die Gruppen der Super League in der Übersicht:

Gruppe A

• Daniel Klose

• Dragutin Horvat

• Andree Welge

• Liam Maendl-Lawrance

• Moritz Bohrmann

• Felix Springer

Gruppe B

• Michael Klönhammer

• Kevin Troppmann

• Franz Rötzsch

• Kevin Kuhn

• Mika Donnevert

• Jan Schmidt

Gruppe C

• Paul Krohne

• Patrick Klingelhöfer

• Yorick Hofkens

• Jarod Becker

• Steven Noster

• Finn Chudziak

Gruppe D

• Oliver Müller

• Arno Merk

• Kimi Seemann

• Tim Scholz

• Christian Schmidt

• Lenny Schlüter