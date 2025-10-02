Darts: Hopp macht großen Schritt Richtung WM

Felix Kunkel 02.10.2025 • 20:12 Uhr Max Hopp verbessert seine Chancen auf eine Teilnahme an der Darts-WM 2026 deutlich. Bei der Players Championship 30 feiert er gleich drei Siege.

Max Hopp hat einen großen Schritt in Richtung einer Teilnahme an der Darts-WM 2026 gemacht. Der 29-Jährige feierte bei der Players Championship 30 drei Siege und sicherte sich damit wertvolles Preisgeld.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach Erfolgen über Pero Ljubic (6:5), Callan Rydz (6:3) und Connor Scutt (6:1) erreichte Hopp am Donnerstag als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale. Besonders im Duell mit Scutt zeigte der „Maximiser“ seine Klasse: Mit einem Drei-Dart-Average von 103,57 Punkten setzte er ein Ausrufezeichen.

In der Runde der letzten 16 musste sich Hopp Chris Dobey allerdings klar mit 0:6 geschlagen geben. Dank seiner vorherigen Siege nahm er aber 2.500 Pfund mit und erhöhte sein Gesamtpreisgeld auf 27.250 Pfund.

Darts: Hopp im WM-Rennen auf Kurs

Damit belegt der Tour-Card-Holder, der auch als SPORT1-Experte fungiert, aktuell Rang 97 der ProTour Order of Merit. Über diese Rangliste qualifizieren sich am Ende die 40 besten Spieler, die noch nicht anderweitig für das Highlight im Ally Pally qualifiziert sind.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn man die Spieler herausrechnet, die sich bereits über die Top 40 der Weltrangliste für die WM qualifizieren, steht Hopp aktuell auf Platz 32. Bei nur noch fünf verbleibenden ProTour-Events ist ihm die WM-Teilnahme damit nahezu sicher, auch wenn er theoretisch noch aus dem Feld fallen könnte.

Letztmals hatte Hopp an der WM 2021 teilgenommen.