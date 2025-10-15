Darts-Knall: Legendäres Duo hört auf

Felix Kunkel 15.10.2025 • 23:18 Uhr Der professionelle Darts-Sport verliert zwei bekannte Gesichter, die eine Ära geprägt haben. Zeremonienmeister John McDonald und Caller George Noble machen nach der WM 2026 Schluss.

Ein legendäres Duo verabschiedet sich aus dem Darts-Sport. Wie die PDC am Mittwochabend verkündete, werden Zeremonienmeister John McDonald und Caller George Noble nach der Darts-WM 2026 (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) in den Ruhestand gehen.

„Ich habe nun zwei Jahrzehnte mit der PDC zusammengearbeitet und jeden Moment davon geliebt, aber jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mein Mikrofon an den Nagel zu hängen“, erklärte McDonald, der seit 2007 bei allen großen PDC-Events die Spieler in seinem unnachahmlichen Stil ankündigt.

Das Finale der kommenden Darts-WM sei für ihn „der perfekte Ort, um aufzuhören, da wir dort den Höhepunkt des größten Events feiern, das es je in diesem Sport gegeben hat“, fuhr der 65-Jährige fort.

Darts-Größen hören auf: „Der richtige Zeitpunkt ist gekommen“

Ahnlich wie McDonald prägte auch George Noble als Caller über Jahrzehnte hinweg das Bild des professionellen Darts. Bevor er vor fast zwei Jahrzehnten zur PDC wechselte, leitete der Engländer die Schiedsrichterriege der BDO.

„Ich habe in über drei Jahrzehnten eine brillante Karriere hinter mir und mein ganzes Leben in diesem Sport verbracht, aber jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, mich aus dem Schiedsrichteramt zurückzuziehen“, sagte der 56-Jährige mit dem Spitznamen „The Puppy“.