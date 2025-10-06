Darts: Littler verkündet überraschende Trennung

Felix Kunkel 06.10.2025 • 20:26 Uhr Luke Littler trennt sich von seinem langjährigen Manager. Der Darts-Superstar erklärt die Gründe für den überraschenden Schritt.

Kurz vor dem Start des World Grand Prix (LIVE bei SPORT1) hat Darts-Superstar Luke Littler eine überraschende Veränderung bekannt gegeben.

Der 18-Jährige trennt sich von seinem langjährigen Manager Martin Foulds und der Agentur ZXF Management, wie er am Montagnachmittag auf Instagram mitteilte.

„Ich möchte mich bei ZXF Management und insbesondere bei Martin für alles bedanken, was sie in meiner bisherigen Laufbahn für mich getan haben“, schrieb Littler in seiner Instagram-Story. „Wir hatten eine großartige Zeit zusammen, und ich werde immer dankbar sein für die Ratschläge und die Unterstützung, die mich an diesen Punkt gebracht haben.“

Darts: Littler erklärt überraschende Trennung

Die Entscheidung zur Trennung sei im Einvernehmen getroffen worden, betonte Littler. Fünf Jahre lang hatte der Engländer mit der Managementagentur ZXF zusammengearbeitet.

Der Weltmeister erklärte weiter: „Da meine Karriere weiter wächst und mein Terminkalender immer voller wird, haben wir gemeinsam beschlossen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um mit einer neuen Vertretung einen neuen Weg einzuschlagen.“

Abschließend richtete Littler den Blick nach vorne: „Ich freue mich sehr auf das, was vor uns liegt.“

Littler-Manager blickt stolz zurück

Auch Martin Foulds äußerte sich auf seinem eigenen Instagram-Account zur Trennung.

„Wir haben einige wirklich großartige Zeiten miteinander verbracht, und ich bin unglaublich stolz darauf, einen so bemerkenswerten jungen Mann während einer äußerst erfolgreichen Phase vertreten zu haben“, schrieb Foulds.

Littlers Aufstieg an „die Spitze des Sports“ sei „eine unvergessliche Erfahrung“ gewesen. Er habe keinen Zweifel, dass Littler, sich als einer der besten Spieler festigen werde, die der Darts-Sport jemals gesehen habe, ergänzte Foulds.

Unter Foulds hatte Littler einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, als er 2024 mit nur 16 Jahren das WM-Finale erreichte und sich im Folgejahr gar zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönte.

Littler am Dienstag gefordert

Mit wem der Darts-Profi künftig zusammenarbeiten wird, ist derzeit noch offen.