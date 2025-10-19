Darts: Österreicher kehrt nach Doping-Sperre zurück

Der österreichische Darts-Profi Rusty-Jake Rodriguez kehrt nach seiner abgelaufenen Doping-Sperre auf die PDC-Bühne zurück.
Darts-Ass kehrt nach Sperre zurück
„Nach intensiven Wochen bin ich froh, mitteilen zu können, dass meine Suspendierung offiziell beendet ist und ich ab sofort wieder uneingeschränkt an allen Dartswettbewerben teilnehmen darf“, erklärte der 24-Jährige auf Facebook.
Rodriguez war am 25. August bei einer Zufallskontrolle während der Players Championship 24 positiv getestet worden. Die Darts Regulation Authority (DRA) verhängte daraufhin zunächst eine vorläufige Sperre, die eine Teilnahme des Österreichers an Turnieren auf unbestimmte Zeit untersagte.
„Die Angelegenheit wurde umfassend aufgeklärt“
Nun seien alle Unklarheiten beseitigt worden, wie Rodriguez schrieb: „Die Angelegenheit wurde umfassend aufgeklärt, bestehende Missverständnisse und Missstände wurden bereinigt - auch dank der fairen und konstruktiven Zusammenarbeit mit der DRA.“
Der Wiener zeigte sich erleichtert: „Jetzt richte ich meinen Blick wieder voll nach vorne – auf das Board, auf die nächsten Herausforderungen, auf das, was kommt.“
Darts-Profi für einen Monat gesperrt
Wie die DRA auf ihrer Webseite mitteilte, erfolgte die Einnahme der verbotenen Substanz außerhalb des Wettkampfbetriebs, weshalb letztlich eine einmonatige Sperre als Sanktion verhängt wurde.
Rodriguez muss zudem innerhalb der nächsten drei Monate an einem von der britischen Anti-Doping-Agentur (UKAD) genehmigten Programm teilnehmen, sonst droht ihm eine weitere Sperre von zwei Monaten.
Für die anstehende Darts-WM 2026 (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) ist Rodriguez noch nicht qualifiziert. Der Tour-Card-Besitzer war bei seiner ersten Teilnahme 2022 in der zweiten Runde gescheitert.