Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts
Darts
NEWS
RANGLISTE
Darts>

Darts: Österreicher kehrt nach Doping-Sperre zurück

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Darts-Ass kehrt nach Sperre zurück

Der Österreicher Rusty-Jake Rodriguez wird nach einem positiven Test von allen PDC-Events ausgeschlossen. Nun kehrt er wieder zurück.
Rusty-Jake Rodriguez trat im Juni beim World Cup of Darts für Österreich an
Rusty-Jake Rodriguez trat im Juni beim World Cup of Darts für Österreich an
© IMAGO/Kessler-Sportfotografie
SPORT1
Der Österreicher Rusty-Jake Rodriguez wird nach einem positiven Test von allen PDC-Events ausgeschlossen. Nun kehrt er wieder zurück.

Der österreichische Darts-Profi Rusty-Jake Rodriguez kehrt nach seiner abgelaufenen Doping-Sperre auf die PDC-Bühne zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nach intensiven Wochen bin ich froh, mitteilen zu können, dass meine Suspendierung offiziell beendet ist und ich ab sofort wieder uneingeschränkt an allen Dartswettbewerben teilnehmen darf“, erklärte der 24-Jährige auf Facebook.

Rodriguez war am 25. August bei einer Zufallskontrolle während der Players Championship 24 positiv getestet worden. Die Darts Regulation Authority (DRA) verhängte daraufhin zunächst eine vorläufige Sperre, die eine Teilnahme des Österreichers an Turnieren auf unbestimmte Zeit untersagte.

„Die Angelegenheit wurde umfassend aufgeklärt“

Nun seien alle Unklarheiten beseitigt worden, wie Rodriguez schrieb: „Die Angelegenheit wurde umfassend aufgeklärt, bestehende Missverständnisse und Missstände wurden bereinigt - auch dank der fairen und konstruktiven Zusammenarbeit mit der DRA.“

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du Facebook-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Facebook dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der Wiener zeigte sich erleichtert: „Jetzt richte ich meinen Blick wieder voll nach vorne – auf das Board, auf die nächsten Herausforderungen, auf das, was kommt.“

Darts-Profi für einen Monat gesperrt

Wie die DRA auf ihrer Webseite mitteilte, erfolgte die Einnahme der verbotenen Substanz außerhalb des Wettkampfbetriebs, weshalb letztlich eine einmonatige Sperre als Sanktion verhängt wurde.

Rodriguez muss zudem innerhalb der nächsten drei Monate an einem von der britischen Anti-Doping-Agentur (UKAD) genehmigten Programm teilnehmen, sonst droht ihm eine weitere Sperre von zwei Monaten.

Für die anstehende Darts-WM 2026 (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) ist Rodriguez noch nicht qualifiziert. Der Tour-Card-Besitzer war bei seiner ersten Teilnahme 2022 in der zweiten Runde gescheitert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite