Darts: Players Championship 29 heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 01.10.2025 • 10:00 Uhr Am Mittwoch steht die Players Championship 29 in Leicester an. Hier erfahren Sie, wo Sie das Darts-Turnier live verfolgen können!

Es spitzt sich zu bei der Darts Players Championship! Am heutigen Mittwoch (ab 13 Uhr) steht in Leicester das 29. Turnier der Championship in diesem Jahr an.

Von Luke Littler über Michael van Gerwen bis Luke Humphries sind alle Topfavoriten der PDC mit von der Partie. Auch elf Deutsche, darunter Martin Schindler und Niko Springer, kämpfen in England um wichtige Punkte in der Order of Merit.

Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute LIVE!

Schon jetzt geht es für viele Spieler darum, möglichst viel Preisgeld zu sammeln. Denn nur die besten 64 Spieler der Players Championship Rangliste können an den Players Championship Finals teilnehmen – und davon sind auch viele große Namen noch weit entfernt, darunter Michael van Gerwen.

Anders sieht es bei fünf deutschen Darts-Profis aus. Für diese heißt es: Konstant bleiben. Martin Schindler, Dominik Grüllich, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Niko Springer sind aktuell unter den besten 64 Spielern der Players Championship und müssen sich keine allzu großen Sorgen um eine Qualifikation für die Finals machen.

Players Championship 29: Das Preisgeld