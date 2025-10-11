Newsticker
Darts: Turniersieg! Deutscher darf weiter von WM träumen

Deutscher WM-Traum lebt

Dominik Grüllich triumphiert auf der Development Tour und bremst Beau Greaves aus. Der Deutsche darf vom WM-Ticket träumen.
Dominik Grüllich erspielte sich im Januar eine Tour Card
Johannes Behm
Dominik Grüllich triumphiert auf der Development Tour und bremst Beau Greaves aus. Der Deutsche darf vom WM-Ticket träumen.

Jubel bei Dominik Grüllich! Der deutsche Darts-Profi hat beim 21. Turnier der Development-Tour triumphiert und sich im Finale mit 5:4 in Legs gegen Beau Greaves durchgesetzt.

Für den 23-Jährigen ist es bereits der zweite Titel in diesem Jahr, zuletzt hatte er bei der 10. Ausgabe der Development-Tour gewonnen. Über das Turnier gesehen glänzte er mit einem starken Scoring von durchschnittlich 91,51 Punkten im Drei-Dart-Average, sowie mit einer Checkout-Quote von 39 Prozent.

Greaves hatte im Decider vier Matchdarts vergeben. Noch bitterer für die Engländerin: Mit einem Turniersieg hätte sie sich vorzeitig eine Tourcard für die Saisons 2026 und 2027 gesichert. So muss sie sich wohl noch etwas gedulden.

Grüllich darf noch von WM träumen

Beim zweiten Event des Tages, Ausgabe 22 der Development-Tour, scheiterte Greaves in der Runde der letzten 32 an ihrem Landsmann Tyler Thorpe (1:4). Grüllich schaffte es bis ins Achtelfinale und unterlag dort Jamie McKinnon (2:4).

Aus der Order of Merit der Development Tour erhalten die besten zwei Spieler im Abschlussranking eine Tourcard.

Greaves liegt mit mehr als 3.000 Pfund Preisgeld Abstand auf Rang zwei (14.300 Pfund), Grüllich rückt durch seinen Turniersieg und die Achtelfinalteilnahme auf Rang sechs vor (8.525 Pfund).

Außerdem bekommen die Top-3 der Development-Rangliste ein WM-Ticket. Während Greaves dieses bereits sicher hat, darf Grüllich weiter auf eine Teilnahme hoffen.

