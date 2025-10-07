Darts: Unfassbare Littler-Show beim World Grand Prix

Johannes Behm 07.10.2025 • 22:30 Uhr Beim World Grand Prix spielt Luke Littler groß auf. Trotz einer beeindruckenden Vorstellung seines Gegners setzt sich das Wunderkind durch.

Luke Littler steht beim World Grand Prix dank einer eindrucksvollen Show im Achtelfinale. Der 18-jährige Engländer besiegte Gian van Veen mit einem Drei-Dart-Average von 105,58 mit 2:0 in Sätzen - dabei war der Niederländer im Scoring sogar besser unterwegs.

Van Veen brachte im Schnitt 106,47 Punkte aufs Board und war dem jungen Engländer auch in der Checkout-Quote überlegen (67 Prozent vs. 60 Prozent).

Van Veens Drei-Dart-Average war der höchste der Turnier-Geschichte, Littlers schob sich in dieser Kategorie auf Rang drei. Der kumulierte Average des Matches war deswegen der höchste der Event-Historie.

