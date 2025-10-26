European Darts Championship: Viertelfinale mit Pietreczko heute LIVE im TV, Stream & Ticker auf SPORT1

SPORT1 26.10.2025 • 10:00 Uhr Darts-Action live bei SPORT1! Bei der European Championship steht der Finaltag auf dem Programm. Schafft Ricardo Pietreczko den Sprung ins Halbfinale?

Bei der European Darts Championship in Dortmund fällt am Finaltag am Sonntag die Entscheidung. Als letzter Deutscher ist Ricardo Pietreczko weiter im Rennen. „Pikachu“ kämpft um den Einzug ins EM-Halbfinale.

Der 31-Jährige trifft im Viertelfinale auf den Niederländer Danny Noppert. Die Partie ist als drittes Match der Nachmittagssession angesetzt (ca. 15 Uhr).

So können Sie die European Darts Championship heute live verfolgen

Pietreczko hatte am Samstag im Achtelfinale Jermaine Wattimena mit 10:6 aus dem Wettbewerb geworfen. „Pikachu“ brillierte dabei beim Checkout mit einer starken Doppelquote von 55,6 Prozent. Gelingt ihm im Viertelfinale der nächste Coup?

Littler scheitert im Achtelfinale

Weltmeister Luke Littler scheiterte am Samstag überraschend im Achtelfinale und verpasste damit die Chance auf Rang eins der PDC Order of Merit. Littler unterlag James Wade mit 7:10.

Das Turnier findet vom 23. bis 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Mit dabei sind die 32 besten Spieler der European Tour, die in der European Tour Order of Merit gelistet werden.