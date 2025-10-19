German Darts Championship: Aspinall gewinnt Final-Krimi

Johannes Vehren 19.10.2025 • 23:20 Uhr Nathan Aspinall gewinnt die German Darts Championship. Im Finale bezwingt er Dirk van Duijvenbode.

Großer Jubel bei Nathan Aspinall! Der Engländer hat die German Darts Championship in Hildesheim gewonnen und damit Peter Wright als Titelträger abgelöst. Im Finale bezwang er Dirk van Duijvenbode mit 8:6 in Legs. Für ihn ist es der dritte Titel auf der European Tour in diesem Jahr.

Aspinall diktierte zu Beginn des Finals das Spiel, doch sein Kontrahent schrammte bereits früh am großen Highlight vorbei.

Niederländer verpasst zweiten 9-Darter

Im zweiten Leg verpasste van Duijvenbode, der im Achtelfinale Martin Schindler besiegt hatte, seinen zweiten 9-Darter an diesem Wochenende.

Ihm gelangen sieben perfekte Darts. Als er die Triple-15 verfehlte, war der Niederländer äußerst verärgert und blickte mit böser Miene in Richtung Board. Er konnte zwar das Leg für sich entscheiden, doch musste zunächst mit ansehen, wie Aspinall auf 2:6 wegzog.

Vier Legs in Folge machen Finale wieder spannend

Danach startete van Duijvenbode eine Aufholjagd, gewann vier Legs in Folge und glich damit das Finale wieder aus. Aspinall schaffte es, den Lauf seines Gegners zu stoppen und wieder in Führung zu gehen. Im 14. Leg stellte der Engländer dann auf 8:6 zum Sieg.

Er kam letztlich auf einen Average von fast 98 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 50 Prozent. Van Duijvenbode spielte 92,91 Punkte im Schnitt mit einer Checkoutquote von 35,3 Prozent.