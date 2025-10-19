German Darts Championship mit Schindler, Price und Clayton heute live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.10.2025 • 10:00 Uhr Finaltag bei der German Darts Championship! Mit Martin Schindler ist noch ein Deutscher im Turnier.

Kann sich Martin Schindler den nächsten Titel auf der European Tour sichern? Der deutsche Darts-Star ist Teil des Finaltags bei der German Darts Championship in Hildesheim (Sonntag ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1).

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Viertelfinale trifft „The Wall“ am Sonntagnachmittag ab ca. 15.30 Uhr auf Dirk van Duijvenbode. Der Niederländer zeigt sich an dem Wochenende in bestechender Form. Am Freitag warf er einen 9-Darter und spielte einen Tag später in der 2. Runde einen Average von über 117 Punkten.

So können Sie die German Darts Championship heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: Stream : SPORT1.de

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Aber auch Schindler sorgte am Samstagabend für Aufsehen, denn ihm gelang eine starke Aufholjagd. Gegen William O‘Connor lag er bereits mit 1:4 zurück, doch gewann im Anschluss fünf Legs in Folge zum Sieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem kommt es unter anderem im Viertelfinale zu den Duellen zwischen Gerwyn Price und Danny Noppert sowie Jonny Clayton und Gian van Veen.

Littler, Humphries und MvG nicht dabei

Im vergangenen Jahr triumphierte Peter Wright in Hildesheim. „Snakebite“ setzte sich im Finale mit 8:5 gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler durch.

Der aktuelle Weltmeister Littler ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei. Auch Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson werden nicht in Hildesheim an den Start gehen. Dennoch ist das Teilnehmerfeld prominent bestückt. Stephen Bunting führt die Setzliste vor James Wade und Jonny Clayton an.