Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts
Darts
NEWS
RANGLISTE
Darts>

German Darts Championship: "Pikachu" verliert Krimi gegen Wright

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

„Pikachu“ verliert Krimi

Ricardo Pietreczko scheidet bei der German Darts Championship aus. Gegen Peter Wright ist für den Deutschen Schluss.
Ricardo Pietreczko gewinnt sein erstes Spiel bei der German Darts Championship gegen Geburtstagskind Radek Szaganski.
Johannes Vehren
Ricardo Pietreczko scheidet bei der German Darts Championship aus. Gegen Peter Wright ist für den Deutschen Schluss.

Knappe Niederlage für Ricardo Pietreczko: Der Deutsche ist bei der German Darts Championship (das ganze Wochenende live auf SPORT1) in der 2. Runde ausgeschieden. Gegen den Titelverteidiger Peter Wright verlor „Pikachu“ mit 5:6.

{ "placeholderType": "MREC" }

Pietreczko spielt durchweg einen höheren Average, doch Wright brillierte mit seinem Timing sowie mit seiner Doppelquote. So spielte er die Partie stets von vorne weg.

Dennoch schaffte es der Deutsche in den Decider, doch Wright nutzte seinen ersten Matchdart und kegelte seinen Kontrahenten aus dem Turnier.

Letztlich spielte Pietreczko einen Average von 97,43 Punkten gepaart mit seiner Doppelquote von 41,7 Prozent. Wright kam auf 92,94 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 60 Prozent.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Anschluss schied ebenfalls Gabriel Clemens aus. Der „German Giant“ verlor gegen Dave Chisnall mit 4:6.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite