German Darts Championship: "Pikachu" verliert Krimi gegen Wright

Johannes Vehren 18.10.2025 • 16:37 Uhr Ricardo Pietreczko scheidet bei der German Darts Championship aus. Gegen Peter Wright ist für den Deutschen Schluss.

Knappe Niederlage für Ricardo Pietreczko: Der Deutsche ist bei der German Darts Championship (das ganze Wochenende live auf SPORT1) in der 2. Runde ausgeschieden. Gegen den Titelverteidiger Peter Wright verlor „Pikachu“ mit 5:6.

Pietreczko spielt durchweg einen höheren Average, doch Wright brillierte mit seinem Timing sowie mit seiner Doppelquote. So spielte er die Partie stets von vorne weg.

Dennoch schaffte es der Deutsche in den Decider, doch Wright nutzte seinen ersten Matchdart und kegelte seinen Kontrahenten aus dem Turnier.

Letztlich spielte Pietreczko einen Average von 97,43 Punkten gepaart mit seiner Doppelquote von 41,7 Prozent. Wright kam auf 92,94 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 60 Prozent.

