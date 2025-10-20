Littler stichelt gegen Schindler: "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf"

Annabella Aulinger 20.10.2025 • 11:31 Uhr Martin Schindler erwähnt Luke Littler in einem Interview - der Engländer reagiert in den sozialen Medien höhnisch.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat in den sozialen Medien gegen seinen deutschen Konkurrenten Martin Schindler ausgeteilt. Der 18-Jährige antwortete damit auf ein Interview Schindlers, in welchem dieser Littler erwähnt hatte.

“Ich lebe mietfrei in seinem Kopf”, schrieb Littler in seiner Instagram-Story zu einem Screenshot des Artikels mit Schindlers Aussage.

Darts: Darum stichelt Littler gegen Schindler

Die deutsche Nummer 1 hatte im Interview mit DartsNews über seinen Sieg gegen William O’Connor gesprochen und Littler lediglich nebenbei erwähnt.

„Er war gnadenlos, er war sehr stark im Scoring mit 180ern und 140ern“, sagte Schindler über O‘Connor: „Aber dann hat er ein paar Chancen ausgelassen und mir war klar, dass er dieses Niveau nicht halten würde – nicht einmal Luke Littler kann das – und das tat er auch nicht.“

