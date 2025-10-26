Pietreczko als letzter Deutscher bei Darts-EM ausgeschieden

SID 26.10.2025 • 15:52 Uhr Der Berliner verliert wie im Vorjahr gegen Danny Noppert. Drei der vier Halbfinalisten stammen aus den Niederlanden.

Ricardo Pietreczko ist bei der Darts-EM in Dortmund als letzter deutscher Teilnehmer im Viertelfinale ausgeschieden. Der Berliner unterlag Danny Noppert mit 5:10. Bereits im Vorjahr hatte Pietreczko gegen den Niederländer das Aus in der Runde der besten acht ereilt.

Pietreczko kassierte am Sonntag zwei frühe Breaks und lag schnell 1:5 zurück. Doch der Deutsche steigerte sich, gewann einmal beim gegnerischen Anwurf und gestalte das Duell bis zum 5:7 offen. Das Break zum 5:9 war vorentscheidend und Noppert letztlich eine Nummer zu groß.

Noppert spielt im Halbfinale gegen den früheren Weltmeister und aktuellen Weltranglistenersten Luke Humphries oder James Wade. Die beiden Engländer treffen im Sonntag zunächst im Viertelfinale aufeinander.

Der Niederländer Michael van Gerwen setzte sich in der Runde der letzten acht mit 10:7 gegen den Nordiren Daryl Gurney durch. Er bekommt es jetzt mit seinem Landsmann Gian van Veen zu tun, der 10:5 gegen den Engländer Ryan Joyce gewann.