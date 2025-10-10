World Grand Prix: Darts-Wahnsinn um Littler - Price sauer

Johannes Behm 11.10.2025 • 00:02 Uhr Luke Littler feiert nach einem emotionalen Comeback gegen Gerwyn Price den Einzug ins Halbfinale des World Grand Prix. Der genervte Waliser fordert anschließend eine Änderung.

Luke Littler hat nach einer irren Nervenschlacht doch noch das Halbfinale des World Grand Prix erreicht. Dem Weltmeister gelang nach einem 0:2-Rückstand ein spektakuläres Comeback (3:2) gegen Gerwyn Price.

Im entscheidenden fünften Satz holte sich der 18-Jährige im Decider dann mit einem 152er-Checkout das Break und damit den Sieg - demensprechend emotional fiel auch der Jubel aus.

„Luke Littler macht das Break im Decider - in einem Spiel, dass von der Spannung und dem Plott kaum auszuhalten war“, rief SPORT1-Kommentator Basti Schwele während der Übertragung.

Price hatte beim Stand von 2:1 in Sätzen bereits drei Matchdarts, die Doppel-20 allerdings denkbar knapp verfehlt. Littler rettet sich damit in letzter Sekunde noch in den Entscheidungssatz, welcher an Dramatik ebenfalls kaum zu überbieten war.

Price irritiert mit Instagram-Story

Price sorgte nach dem Match mit seiner Instagram-Story für Aufsehen.

„Wow, das tut weh. Und das ist der Grund, warum wir die Majors an neutralen Orten/Ländern spielen müssen. Luke war am Ende großartig, aber das habe ich wieder verloren“, schrieb der Waliser, der sich damit wohl über die Zuschauer in Leicester beschwerte, die Littler lautstark angefeuert hatten.

Schon auf der Bühne hatte Price den Zuschauer offensichtlich ironisch gemeint den Daumen nach oben gezeigt.

Zuvor hatten auch Danny Noppert (3:1 in Sätzen gegen Gary Anderson) und Jonny Clayton (3:0 gegen Dirk van Duijvenbode) ihre Halbfinal-Tickets klargemacht. Clayton hatte dabei nur ein Leg verloren. Der Weltranglisten-Erste, Luke Humphries, buchte nach Littler ebenso sein Ticket für die besten Vier (3:1 gegen Cameron Menzies).