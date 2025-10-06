World Grand Prix: Schindler scheitert früh

SID 06.10.2025 • 20:44 Uhr Deutschlands bester Dartsprofi kassiert in Leicester einen bitteren Dämpfer.

Martin Schindler hat beim World Grand Prix einen bitteren Dämpfer kassiert und ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Deutschlands bester Dartsprofi verlor am Montagabend in Leicester nach Sätzen mit 0:2 gegen den Polen Krzysztof Ratajski. „The Wall“ war bei dem Event als Nummer 16 der Weltrangliste angetreten.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Niko Springer bei der 28. Auflage des Traditionsturniers am Start. Der 25 Jahre alte Debütant duelliert sich in seinem Auftaktmatch mit dem an Nummer vier gesetzten Engländer Stephen Bunting.