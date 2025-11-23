Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts
Darts
NEWS
RANGLISTE
Darts>

Darts: Shootingstar gelingt seltenes Kunststück

Nächster Titel für van Veen

Titelverteidigung geglückt: Gian van Veen krönt sich zum Junioren-Weltmeister. Er entscheidet das Endspiel gegen Beau Greaves für sich.
Gian van Veen krönt sich in Dortmund gegen Luke Humphries zum Titelträger der European Championship in einem äußerst spannenden Match.
Julius Schamburg
Titelverteidigung geglückt: Gian van Veen krönt sich zum Junioren-Weltmeister. Er entscheidet das Endspiel gegen Beau Greaves für sich.

Gian van Veen hat sich den Titel bei PDC World Youth Championship 2025 geschnappt.

Im Finale setzte sich der Niederländer gegen die dreimalige WDF-Weltmeisterin Beau Greaves mit 6:3 in Legs durch.

Van Veen verteidigt seinen Titel

Damit verteidigte van Veen seinen Titel. Dieses seltene Kunststück war in der Geschichte des Wettbewerbs zuvor nur dem Belgier Dimitri Van den Bergh gelungen.

Van Veen kam auf 96,55 Punkte im Drei-Dart-Average, bei Greaves waren es 90,42 Punkte. Auch in der Checkout-Quote war der 23-Jährige seiner Kontrahentin klar überlegen (54,55 Prozent vs. 27,27 Prozent).

Am Sonntag wurde bei der Jugend-WM lediglich das Finale ausgespielt. Die anderen Partien hatten allesamt schon am 16. Oktober stattgefunden. Die Partie wurde vor dem Endspiel der Players Championship Finals auf der Main Stage in Minehead ausgetragen.

Greaves schaltet Littler aus

Im Turnierverlauf hatte Greaves für eine faustdicke Überraschung gesorgt und im Halbfinale das 18 Jahre alte Wunderkind Luke Littler aus dem Turnier genommen (6:5).

Bester deutscher Teilnehmer bei der World Youth Championship in Wigan war Liam Maendl-Lawrance. Der Münchner scheiterte im Viertelfinale an Greaves (2:6).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite