Darts: Shootingstar gelingt seltenes Kunststück

Julius Schamburg 23.11.2025 • 22:20 Uhr Titelverteidigung geglückt: Gian van Veen krönt sich zum Junioren-Weltmeister. Er entscheidet das Endspiel gegen Beau Greaves für sich.

Gian van Veen hat sich den Titel bei PDC World Youth Championship 2025 geschnappt.

Van Veen verteidigt seinen Titel

Damit verteidigte van Veen seinen Titel. Dieses seltene Kunststück war in der Geschichte des Wettbewerbs zuvor nur dem Belgier Dimitri Van den Bergh gelungen.

Van Veen kam auf 96,55 Punkte im Drei-Dart-Average, bei Greaves waren es 90,42 Punkte. Auch in der Checkout-Quote war der 23-Jährige seiner Kontrahentin klar überlegen (54,55 Prozent vs. 27,27 Prozent).

Am Sonntag wurde bei der Jugend-WM lediglich das Finale ausgespielt. Die anderen Partien hatten allesamt schon am 16. Oktober stattgefunden. Die Partie wurde vor dem Endspiel der Players Championship Finals auf der Main Stage in Minehead ausgetragen.

Greaves schaltet Littler aus