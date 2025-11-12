"Ich war zu fett": Darts-Star speckt über 10 Kilo ab

Julius Schamburg 12.11.2025 • 18:12 Uhr Josh Rock gibt sich verblüffend ehrlich. Der Darts-Star spricht über seine körperliche Veränderung und dass er in seinem Leben „etwas ändern musste“.

Darts-Star Josh Rock ist hart mit sich ins Gericht gegangen und hat über seine körperliche Veränderung in den letzten Wochen gesprochen.

„Ich war zu fett, also musste ich etwas in meinem Leben ändern, und jetzt habe ich es geschafft“, sagte Rock im Rahmen des Grand Slam of Darts.

Darts: Rock absolviert Fitnessprogramm

Seit neun Wochen absolviert der Nordire ein spezielles Fitnessprogramm. „Ich habe schon zwei Stone, zweieinhalb Pfund (fast 14 Kilogramm, Anm. d. Red.) abgenommen", freute sich Rock.

Sein Erfolgsrezept sei simpel: „Gesünder essen, mehr laufen, mehr Bewegung. Keine verrückten Diäten – einfach die Grundlagen richtig machen“, erklärte er: „Und es wirkt. Ich fühle mich fitter, kann besser atmen und bin mental stärker. Es hängt alles zusammen – Körper, Geist und Spiel.“

Der 24-Jährige erklärte, dass zu Beginn seiner PDC-Karriere noch das Gegenteil der Fall gewesen war: „Als ich zur PDC kam, war ich ein dünner Junge, und jetzt bin ich hier und bin ein dicker Junge. Ich musste wirklich etwas in meinem Leben ändern.“

Prominente Unterstützung für Rock

Mit Ex-Profi John O‘Shea (gewann 2019 das World Masters) hat sich Rock einen Coach an die Seite geholt. „John war in Dortmund dabei, als ich schlecht gespielt habe“, erzählte Rock: „Danach hat er mir Trainingsroutinen für zu Hause gegeben. Ich hatte sogar in den sozialen Medien gesagt, dass ich zu faul war – und das stimmte. Also nahm ich mir zehn Tage frei und trainierte nur. Diese zehn Tage haben wirklich den Unterschied gemacht.“

Beim Grand Slam of Darts ging Rock aus der Gruppe F als Gruppensieger hervor. Nach einer knappen Auftaktniederlage gegen Wessel Nijman (4:5) gewann er gegen Lisa Ashton (5:0) und Gian van Veen (5:2).