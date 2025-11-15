Lukas Wenig hat beim Grand Slam of Darts einen weiteren Coup verpasst. Der 31-Jährige verlor im englischen Wolverhampton sein Viertelfinale gegen den Niederländer Danny Noppert klar mit 8:16. Der Marburger durfte dennoch zufrieden sein, nie zuvor war er bei einem Majorturnier so weit gekommen.
Darts: Wenig scheitert im Grand-Slam-Viertelfinale
Wenig hatte in der Gruppenphase nur knapp gegen Noppert verloren, diesmal ging es einzig zu Beginn eng zu. „Luu“, wie der Deutsche genannt wird, schnupperte beim Stand von 3:4 am Break, kassierte aber das 3:5 und musste Noppert anschließend ziehen lassen. Wenig ließ reihenweise Chancen liegen - anders als sein Gegner, der zuvor überraschend seinen Landsmann Michael van Gerwen ausgeschaltet hatte. Im Handumdrehen stand es 4:11, wenig später war das Match entschieden.
Beim drittwichtigsten PDC-Event hatte Wenig im Achtelfinale überraschend den deutschen Shootingstar Niko Springer geschlagen und sich ein Preisgeld in Höhe von 28.500 Pfund gesichert. Vor seiner WM-Premiere im Dezember im „Ally Pally“ holte er sich viel Selbstvertrauen: In der Weltrangliste klettert er von Platz 71 mindestens auf 63 und liegt auch im Rennen um die begehrte Tourkarte, die zur Teilnahme an den meisten PDC-Turnieren berechtigt, in aussichtsreicher Position.
Erstmals hatten drei Deutsche beim Grand Slam das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-16. Martin Schindler war am Mittwoch gegen den früheren Weltmeister Gerwyn Price ausgeschieden.