Grand Slam of Darts: Aus für Schindler im Achtelfinale

SID 12.11.2025 • 22:07 Uhr Die deutsche Nummer eins muss sich dem Weltmeister von 2021 beugen. Einen deutschen Viertelfinalisten wird aber in jedem Fall geben.

Dartsprofi Martin Schindler hat das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton verpasst. Der 29-Jährige verlor sein Achtelfinale gegen den früheren Weltmeister Gerwyn Price (Wales) mit 6:10, darf sich aber trotzdem über 12.500 Pfund Preisgeld freuen. Schindler, als 16. der Weltrangliste die deutsche Nummer eins, hatte bei dem Major-Turnier erstmals unter den Top 16 gestanden.

Gegen den Weltmeister von 2021 kam Schindler schlecht in die Partie und lag schnell mit 1:5 zurück - kämpfte sich dann aber auf 5:6 ran. „Iceman“ Price behielt jedoch die Nerven und drehte entscheidend auf.