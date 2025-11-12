Kurz vor 0 Uhr nimmt der Darts-Abend ein völlig kurioses Ende

Philipp Heinemann 13.11.2025 • 00:11 Uhr Michael Smith zieht beim Grand Slam of Darts ins Viertelfinale ein - nach einer völlig absurden Schlussphase!

Michael Smith hat beim Grand Slam of Darts (täglich live bei SPORT1) ein geradezu wahnwitziges Duell mit Chris Dobey für sich entschieden: Der „Bully Boy“ zog zum Abschluss des ersten K.o.-Rundentags kurz vor 0 Uhr deutscher Zeit mit einem 10:9-Erfolg ins Viertelfinale ein - und nutzte dabei seinen insgesamt zehnten Matchdart!

Sein Gegenüber hatte sogar elf Pfeile, die den Sieg bedeutet hätten, neben das Ziel gesetzt. „Das schrägste Spiel - zumindest die Endphase - das ich jemals gesehen habe“, urteilte SPORT1-Experte Robert Marijanovic entgeistert.

Grand Slam of Darts: Smith kann es nicht fassen

Die Engländer Smith und Dobey hatten sich ein hochspannendes Match geliefert, ehe es beim Stand von 9:9 in das entscheidende Leg ging. Immer wieder sah erst der eine, dann der andere Dartsstar wie der sichere Sieger aus - doch immer wieder blieb die Entscheidung aus.

Gerade Smith konnte nicht fassen, was er am Board fabrizierte - der 35-Jährige zeigte immer wieder irritiert auf seine Hand. Als sein zehnter Matchdart endlich den Weg ins richtige Feld fand, war von Freude zunächst auch nicht viel zu sehen.