Grand Slam of Darts: Star scheidet während Partie aus

Beim Grand Slam of Darts kommt es zu einer kuriosen Situation: Ein Star scheidet schon während seiner letzten Vorrundenpartie aus.

Noch bevor der letzte Dart geflogen war, stand für Nathan Aspinall fest: Der Grand Slam of Darts (täglich live bei SPORT1) ist gelaufen. Denn der Engländer hätte im finalen Vorrundenduell mit seinem Landsmann Luke Humphries einen deutlichen Sieg einfahren müssen, um doch noch ins Achtelfinale zu kommen.

Als Humphries bei seinem 5:3-Erfolg nach Legs das zwischenzeitliche 3:1 gelungen war, waren Aspinalls Hoffnungen endgültig dahin. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben.

Humphries souverän, Spellman chancenlos

Letztlich landete Aspinall bei zwei Punkten und einer Leg-Differenz von -1. Profiteur der Niederlage war Michael Smith, der die Gruppenphase mit vier Zählern und einer Differenz von +3 beendete.

Humphries sicherte sich mit drei Siegen letztlich souverän den Gruppensieg. Alex Spellman aus den USA wurde punktlos Letzter.