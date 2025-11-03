Newsticker
Nach sieben Theorie-Versuchen: Littler besteht Fahrprüfung

Littler besteht Fahrprüfung

Das Autofahren liegt dem Darts-Weltmeister offenbar deutlich mehr als das Lernen.
Luke Littler darf endlich Auto fahren
Luke Littler darf endlich Auto fahren
© AFP/SID/BEN STANSALL
SID
Das Autofahren liegt dem Darts-Weltmeister offenbar deutlich mehr als das Lernen.

Grünes Licht für den Darts-Weltmeister: Nach seinen sechs vergeblichen Versuchen in der Theorie hat Luke Littler seine praktische Führerscheinprüfung im ersten Anlauf bestanden.

Eine Fahrschule aus Littlers Heimatort Warrington in England teilte ein Bild des 18-Jährigen, der mit seinem Führerschein lächelnd vor einem BMW posiert. Auch Littler selbst postete das Foto später.

„Gratulation an Luke Littler zum Bestehen seiner Fahrprüfung heute in Warrington bei seinem ersten Versuch mit NULL Fahrfehlern“, schrieb die Fahrschule unter den Beitrag: „Absolut großartige Leitung, jetzt genieße dieses Auto.“

Einen Wagen besitzt „The Nuke“ bereits seit einiger Zeit, nun darf er ihn auch endlich fahren. Bislang war Littler von der Familie zu verschiedenen Terminen gebracht worden. Im September hatte der Darts-Superstar erst im siebten Versuch den theoretischen Test gemeistert und dabei im Multiple-Choice-Teil 43 von 43 benötigten Punkten erreicht.

