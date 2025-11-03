Nach sieben Theorie-Versuchen: Littler besteht Fahrprüfung

SID 03.11.2025 • 12:10 Uhr Das Autofahren liegt dem Darts-Weltmeister offenbar deutlich mehr als das Lernen.

Grünes Licht für den Darts-Weltmeister: Nach seinen sechs vergeblichen Versuchen in der Theorie hat Luke Littler seine praktische Führerscheinprüfung im ersten Anlauf bestanden.

Eine Fahrschule aus Littlers Heimatort Warrington in England teilte ein Bild des 18-Jährigen, der mit seinem Führerschein lächelnd vor einem BMW posiert. Auch Littler selbst postete das Foto später.

„Gratulation an Luke Littler zum Bestehen seiner Fahrprüfung heute in Warrington bei seinem ersten Versuch mit NULL Fahrfehlern“, schrieb die Fahrschule unter den Beitrag: „Absolut großartige Leitung, jetzt genieße dieses Auto.“