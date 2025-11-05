PDC Europe Super League heute live: Der Kampf ums Darts-WM-Ticket im TV und Stream

SPORT1 05.11.2025 • 09:45 Uhr Bei der PDC Europe Super League in Hildesheim geht es für 24 deutsche Darts-Spieler um ein Ticket für die Darts-WM. SPORT1 überträgt das Turnier in Hildesheim heute live im Free-TV und im Livestream.

Die Darts-WM wirft ihre Schatten voraus. Für Deutschland werden im Ally Pally erstmals mindestens acht Spieler an den Start gehen. Sieben Teilnehmer stehen bereits fest, während der achte bei der PDC Europe Super League in Hildesheim sein WM-Ticket holen kann.

Das Darts-Turnier steigt vom 4. bis 7. November 2025 und wird live von SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen. Mit dabei sind insgesamt 24 Spieler aus Deutschland.

Zwar hätten auch Spieler aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein die Möglichkeit gehabt, sich zu qualifizieren, jedoch konnten sich über die Rangliste der PDC Next Gen ausschließlich deutsche Spieler durchsetzen.

So sehen Sie die PDC Europe Super League heute live auf SPORT1

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1

SPORT1 geht am Mittwoch bereits um 12.45 Uhr auf Sendung und wird den Turniertag vom ersten bis zum letzten geworfenen Pfeil live im Free-TV und im Stream begleiten. Die Sendung dauert bis 20.15 Uhr an. Fans dürfen sich folgerichtig auf siebeneinhalb Stunden Darts-Sport freuen.

PDC Europe Super League heute live: So funktioniert das Turnier

Die 24 Turnierteilnehmer wurden bereits in vier Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Am Dienstag fand der erste Spieltag in der Gruppenphase statt, ehe am heutigen Mittwoch der zweite Spieltag der Gruppenphase ausgetragen wird.

Die besten vier Spieler jeder Gruppe buchen das Ticket für das Achtelfinale, das am Donnerstag (ab 16 Uhr) die K.-o.-Runde einleiten wird. Am Freitag (ab 19 Uhr) folgt der Finaltag, beginnend mit den Viertelfinals.

Der Sieger darf sich über ein Ticket bei der Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) freuen. Letztes Jahr ist dies Kai Gotthardt gelungen, der als Tourcardholder in diesem Jahr nicht spielberechtigt ist, sich aber noch Ende November sein WM-Ticket sichern kann.

PDC Europe Super League heute live: Der Stand in den Gruppen nach Tag eins

Am Dienstag sind die Gruppenteilnehmer jeweils einmal aufeinandergetroffen. Am Mittwoch kommt es jeweils zu einem weiteren Duell mit allen Gruppengegnern. Nach insgesamt zehn Gruppenspielen wird die Endtabelle feststehen und die besten vier Spieler aus jeder Gruppe in die K.o.-Phase einziehen.

Gruppe A

Rang Spieler Spiele Siege Legs 1. Dragutin Horvat 5 4 8 2. Daniel Klose 5 4 5 3. Moritz Bohrmann 5 3 3 4. Andree Welge 5 2 -6 5. Liam Maendl-Lawrence 5 1 -1 6. Felix Springer 5 1 -9

Gruppe B

Rang Spieler Spiele Siege Legs 1. Kevin Troppmann 5 4 10 2. Mika Donnevert 5 4 9 3. Franz Rötzsch 5 4 8 4. Jan Schmidt 5 2 0 5. Michael Klönhammer 5 1 -8 6. Kevin Kuhn 5 0 -19

Gruppe C

Rang Spieler Spiele Siege Legs 1. Paul Krohne 5 4 16 2. Patrick Klingelhöfer 5 4 9 3. Yorick Hofkens 5 4 6 4. Jarod Becker 5 1 -9 5. Steven Noster 5 1 -9 6. Finn Chudziak 5 1 -13

Gruppe D