Vor WM-Auslosung: Schindler baut Bestmarke aus

SID 24.11.2025 • 07:27 Uhr Der 29-Jährige Martin Schindler erklimmt erstmals Platz 13 der Welt – so gut war noch kein anderer deutscher Spieler platziert.

Rechtzeitig zur Auslosung der Darts-WM hat Martin Schindler eine weitere Bestmarke erreicht. Wenn am Montag (17.30 Uhr/DAZN) die Erstrundenpartien der 128 Teilnehmer bestimmt werden, wird der 29 Jahre alte Deutsche fortan als neue Nummer 13 der Welt geführt. Damit baut Schindler seinen Status als bester deutscher Spieler der Darts-Geschichte aus.

Bei der WM-Generalprobe, den Players Championship Finals im englischen Minehead, war Schindler ins Achtelfinale eingezogen. Auch wenn er am ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price mit 6:10 scheiterte, kletterte er in der Weltrangliste um zwei weitere Ränge nach oben. Der bestplatzierte Deutsche ist er bereits seit mehr als zwei Jahren.

Mindestens acht Deutsche bei WM dabei

Landsmann Gabriel Clemens war mit seinem Halbfinal-Coup bei der Weltmeisterschaft 2023 der frühere Rekordhalter als bestplatzierter Deutscher der Welt - als damalige Nummer 19 der Welt. Schindler übertrumpfte Clemens im April diesen Jahres, als er bei den Austrian Darts Open seinen dritten European-Tour-Titel feierte.