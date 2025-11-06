Wer holt das WM-Ticket? Achtelfinale der PDC Europe Super League heute live im TV und Stream

SPORT1 06.11.2025 • 13:00 Uhr Bei der PDC Europe Super League in Hildesheim geht es für deutsche Darts-Spieler um ein Ticket für die Darts-WM. SPORT1 überträgt das Achtelfinale heute live im Free-TV und im Livestream.

Die Darts-WM kommt immer näher - und ein deutscher Spieler kann sich noch über die PDC Europe Super League in Hildesheim ein Ticket sichern! Nun wird es ernst und die Achtelfinals stehen an.

Das Darts-Turnier steigt vom 4. bis 7. November 2025 und wird live von SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen. Mit dabei waren insgesamt 24 Spieler aus Deutschland. Nach zwei Tagen Gruppenphase wird es am Donnerstag heiß. Mit dabei sind mit Dragutin Horvat und Andree Welge im Achtelfinale auch noch zwei Spieler, die bereits bei der WM dabei waren.

So sehen Sie die PDC Europe Super League heute live auf SPORT1

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1

Die Achtelfinals Daniel Klose Tim Scholz Mika Donnevert Patrick Klingelhöfer Oliver Müller Michael Klönhammer Liam Maendl-Lawrance Paul Krohne Franz Rötzsch Jarod Becker Dragutin Horvat Kimi Seemann Yorick Hofkens Andree Welge Kevin Troppmann Arno Merk

Die 24 Turnierteilnehmer wurden bereits in vier Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Am Dienstag fand der erste Spieltag statt, ehe am Mittwoch der zweite Spieltag der Gruppenphase ausgetragen wurde.

Die besten vier Spieler jeder Gruppe buchten das Ticket für das Achtelfinale, das heute (ab 16 Uhr) die K.o.-Runde einleiten wird. Am Freitag (ab 19 Uhr) folgt der Finaltag, beginnend mit den Viertelfinals.

Der Sieger darf sich über ein Ticket bei der Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) freuen. Vergangenes Jahr ist dies Kai Gotthardt gelungen, der als Tour Card Holder in diesem Jahr nicht spielberechtigt ist, sich aber noch Ende November sein WM-Ticket sichern kann.

Gruppe A

Rang Spieler Siege Legdifferenz 1. Daniel Klose 8 21 2. Dragutin Horvat 8 16 3. Andree Welge 5 -3 4. Liam Maendl-Lawrance 4 1 5. Moritz Bohrmann 3 -13 6. Felix Springer 2 -22

Gruppe B

Rang Spieler Siege Legdifferenz 1. Franz Rötzsch 8 23 2. Mika Donnevert 8 13 3. Michael Klönhammer 5 2 4. Kevin Troppmann 5 0 5. Jan Schmidt 3 -12 6. Kevin Kuhn 1 -26

Gruppe C

Rang Spieler Siege Legdifferenz 1. Paul Krohne 9 32 2. Yorick Hofkens 8 11 3. Patrick Klingelhöfer 6 8 4. Jarod Becker 3 -5 5. Steven Noster 3 -7 6. Finn Chudziak 1 -39

Gruppe D