Wer holt das WM-Ticket? Achtelfinale der PDC Europe Super League heute live im TV und Stream

Die Darts-WM kommt immer näher - und ein deutscher Spieler kann sich noch über die PDC Europe Super League in Hildesheim ein Ticket sichern! Nun wird es ernst und die Achtelfinals stehen an.
Kampf um WM-Ticket wird heiß
Das Darts-Turnier steigt vom 4. bis 7. November 2025 und wird live von SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen. Mit dabei waren insgesamt 24 Spieler aus Deutschland. Nach zwei Tagen Gruppenphase wird es am Donnerstag heiß. Mit dabei sind mit Dragutin Horvat und Andree Welge im Achtelfinale auch noch zwei Spieler, die bereits bei der WM dabei waren.
So sehen Sie die PDC Europe Super League heute live auf SPORT1
- TV: SPORT1
- Livestream: SPORT1
Die Achtelfinals
Daniel Klose
Tim Scholz
Mika Donnevert
Patrick Klingelhöfer
Oliver Müller
Michael Klönhammer
Liam Maendl-Lawrance
Paul Krohne
Franz Rötzsch
Jarod Becker
Dragutin Horvat
Kimi Seemann
Yorick Hofkens
Andree Welge
Kevin Troppmann
Arno Merk
Die 24 Turnierteilnehmer wurden bereits in vier Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Am Dienstag fand der erste Spieltag statt, ehe am Mittwoch der zweite Spieltag der Gruppenphase ausgetragen wurde.
Die besten vier Spieler jeder Gruppe buchten das Ticket für das Achtelfinale, das heute (ab 16 Uhr) die K.o.-Runde einleiten wird. Am Freitag (ab 19 Uhr) folgt der Finaltag, beginnend mit den Viertelfinals.
Der Sieger darf sich über ein Ticket bei der Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) freuen. Vergangenes Jahr ist dies Kai Gotthardt gelungen, der als Tour Card Holder in diesem Jahr nicht spielberechtigt ist, sich aber noch Ende November sein WM-Ticket sichern kann.
Gruppe A
Rang
Spieler
Siege
Legdifferenz
1.
Daniel Klose
8
21
2.
Dragutin Horvat
8
16
3.
Andree Welge
5
-3
4.
Liam Maendl-Lawrance
4
1
5.
Moritz Bohrmann
3
-13
6.
Felix Springer
2
-22
Gruppe B
Rang
Spieler
Siege
Legdifferenz
1.
Franz Rötzsch
8
23
2.
Mika Donnevert
8
13
3.
Michael Klönhammer
5
2
4.
Kevin Troppmann
5
0
5.
Jan Schmidt
3
-12
6.
Kevin Kuhn
1
-26
Gruppe C
Rang
Spieler
Siege
Legdifferenz
1.
Paul Krohne
9
32
2.
Yorick Hofkens
8
11
3.
Patrick Klingelhöfer
6
8
4.
Jarod Becker
3
-5
5.
Steven Noster
3
-7
6.
Finn Chudziak
1
-39
Gruppe D
Rang
Spieler
Siege
Legdifferenz
1.
Arno Merk
9
31
2.
Oliver Müller
8
26
3.
Kimi Seemann
4
-13
4.
Tim Scholz
4
-15
5.
Christian Schmidt
3
-15
6.
Lenny Schlüter
2
-24