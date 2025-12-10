Unmittelbar vor der WM: Darts-Star verkündet Rücktritt

Niklas Trettin 10.12.2025 • 10:24 Uhr Der Niederländer Vincent van der Voort ist den Bühnen der Darts-Welt schon eine ganze Weile ferngeblieben. Jetzt gibt der 49-Jährige sein endgültiges Karriereende bekannt.

Vincent van der Voort hat sein endgültiges Karriereende bekannt gegeben. Dies bestätigte der Niederländer der Tageszeitung De Telegraaf. „Ich merkte einfach, wie die Schmerzen in Rücken, Knien und Nacken schnell wiederkamen, obwohl ich mich lange ausgeruht hatte. Dann schaut man, ob man es wieder aushält, aber ich will nicht mehr mit Schmerzen spielen“, sagte er.

Der 49-Jährige qualifizierte sich von 2002 bis 2023 jedes Jahr für die Weltmeisterschaft. 2011 und 2015 erreichte er jeweils das Viertelfinale. Ende des vergangenen Jahres hatte van der Voort, der an Gicht leidet, eine Darts-Pause eingelegt und ein mögliches Karriereende damals noch offengelassen. Unmittelbar vor dem WM-Start 2026 herrscht nun Klarheit.

„Ich hatte gehofft, zurückkehren zu können, aber anscheinend ist mein Körper zu schwach. Ich bin natürlich zwei Meter groß, und wenn man wirklich in der richtigen Haltung stehen will, muss man eine seltsame Drehung mit der Hüfte machen, die dann jedes Mal blockiert“, erklärte van der Voort: „Man kann also nicht normal stehen.“ Dennoch sei es „keine leichte Entscheidung“ gewesen.

Darts: Van der Voort fiel Entschluss erst kürzlich

Van der Voort habe „vierzig Jahre lang gespielt“, schilderte er: „Ich bin es gewohnt, unter Druck zu stehen und mich im Wettkampf zu messen. Die Erkenntnis, dass ich endgültig aufgehört habe, muss ich vielleicht noch etwas verarbeiten, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht.“ Die finale Entscheidung, nicht mehr auf die Darts-Bühnen zurückzukehren, sei seinen Aussagen zufolge erst in den vergangenen Wochen gefallen.