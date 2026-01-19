Darts: Asiate überrascht und schreibt Geschichte

Johannes Vehren 19.01.2026 • 23:14 Uhr Die PDC führt ihr erstes Turnier auf saudi-arabischem Boden durch. Ein Asiate schreibt Geschichte.

Überraschung beim Saudi Arabia Darts Masters! Man Lok Leung hat sich am Montagabend mit 6:3 gegen Danny Noppert durchgesetzt. Damit war der Außenseiter aus Hongkong der erste Spieler, der eine Partie auf einer PDC-Bühne in Saudi-Arabien gewinnt.

„Ich bin sehr glücklich, mein Spiel auf dieser Bühne spielen zu können“, sagte Leung, der bei der Weltmeisterschaft 2025 bis ins Viertelfinale kam.

Niederländischer Darts-Star enttäuscht

Er fügte hinzu: „Es ist mein erster Sieg im ersten Spiel in Saudi-Arabien, daher ist dies ein großer Erfolg für mich.“

Leung spielte einen Average von 88,09 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 28,57 Prozent. Noppert kam im Schnitt nur auf 81,25 Zähler pro Aufnahme und hatte eine Checkoutquote von 30 Prozent.

Im weiteren Verlauf des Abends in Riad setzten sich ausschließlich die Favoriten durch, die Ergebnisse im Überblick: