Darts: Schindler scheitert beim World Masters

Schindler scheitert früh

SID
Deutschlands bester Dartsspieler Martin Schindler hat seine erste Major-Partie des Jahres verloren.

Der 29-Jährige unterlag in der ersten Runde des World Masters in Milton Keynes/England Lokalmatador Luke Woodhouse klar mit 0:3. Schindler, der als Nummer 15 der Setzliste als leichter Favorit in das Duell gegangen war, gewann nur ein Leg.

Damit ist kein Deutscher mehr im Turnier.

