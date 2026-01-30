Darts: Schindler scheitert beim World Masters

Martin Schindler scheidet beim World Masters aus. Der 29-Jährige verabschiedet sich in der ersten Runde.

Der 29-Jährige unterlag in der ersten Runde des World Masters in Milton Keynes/England Lokalmatador Luke Woodhouse klar mit 0:3. Schindler, der als Nummer 15 der Setzliste als leichter Favorit in das Duell gegangen war, gewann nur ein Leg.