Darts: "Snakebite“ Peter Wright? "Die Figur funktioniert nicht mehr"

Johannes Vehren 07.01.2026 • 08:14 Uhr Peter Wright fällt seit Jahren mit seinen schrillen Outfits und bunten Haaren auf. Doch wird die Figur des „Snakebite“ bald ad acta gelegt?

Peter Wright steht am Scheideweg seiner Karriere: Der zweimalige Weltmeister ist nur noch die Nummer 31 der Welt und hängt seit knapp zwei Jahren in einer Negativspirale fest.

Ex-Profi und Analyst Matthew Edgar ist der Meinung, dass ein wesentlicher Teil des sportlichen Problems die Figur „Snakebite“ von Wright ist.

Fühlt sich Wright in seiner Rolle nicht mehr wohl?

„Peter hat selbst bereits gesagt, dass er eigentlich kein ‚Snakebite‘ mehr sein will", sagte Edgar im Mission Darts Podcast und ergänzte: „Das sagt viel. Es deutet darauf hin, dass sich die Figur, die er jahrelang auf der Bühne gespielt hat, nicht mehr richtig anfühlt.“

Laut des Ex-Profis sei vor allem entscheidend, dass der Schotte die Überzeugung verloren habe: „Snakebite funktionierte, weil Peter fest daran glaubte. Er sagte, dass er gewinnen werde, und er tat es auch. Wenn diese absolute Überzeugung schwindet, verliert die Figur ihre Kraft. Es ist wie ein Glücksritual: Wenn es nicht mehr wirkt, dann ist die Magie weg. Die Figur funktioniert nicht mehr.“

Darts-Fans feiern Wright auch wegen seines Aussehens

Viele Dartsfans verbinden Wright mit seinen schrillen Outfits sowie seinen bunten Haaren. Über Stunden hinweg wird der 55-Jährige vor seinen Bühnen-Spielen gestylt. Speziell für dieses Markenzeichen wird er abgefeiert.