Littler macht kurzen Prozess mit Darts-Legende

SPORT1 15.01.2026 • 22:33 Uhr Weltmeister Luke Littler lässt Paul Lim zum Auftakt der Bahrain Darts Masters keine Chance. Jetzt trifft der 18-Jährige auf Gerwyn Price.

Weltmeister Luke Littler hat zum Auftakt der Bahrain Darts Masters kurzen Prozess gemacht.

Der 18-Jährige besiegte Darts-Legende Paul Lim mit 6:1 in Sätzen und spielte dabei einen Average von 106,5.

Der 71 Jahre alte Lim, der bei der zurückliegenden WM in der 2. Runde an Luke Humphries gescheitert war, kam auf einen Average von 87,5.

Littler trifft im Viertelfinale am Freitag auf Gerwyn Price, der bei der WM in der 1. Runde rausgeflogen war.