Der deutsche Dartsspieler Arno Merk hat den Schwung seines WM-Debüts mitgenommen und sich bei der Q-School des Weltverbands PDC mit starken Nerven die Tourcard gesichert. Der 33-Jährige aus Peine besiegte im entscheidenden Match in Kalkar den Niederländer Jeffrey Sparidaans nach einem zwischenzeitlichen 3:5-Rückstand mit 6:5.
Mit starken Nerven: Merk sichert sich Tourcard
Im Entscheidungsspiel gegen Jeffrey Sparidaans gelingt dem WM-Debütanten aus dem Dezember ein Comeback.
Feierte im Dezember sein WM-Debüt: Arno Merk
Für Merk ist es ein nächster großer Schritt nach seiner WM-Premiere im Dezember. Dort hatte er mit Siegen gegen Kim Huybrechts (Belgien) und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) für Aufsehen gesorgt, bevor er in Runde drei gegen den dreimaligen WM-Champion Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden war.
Als einer von zwei Tagessiegern sicherte sich Merk eine von 29 Tourkarten, die bei der Q-School vergeben werden. In der europäischen Final Stage treten 126 Spieler an, darunter 29 Deutsche, zahlreiche Ex-Profis und aufstrebende Talente. Parallel dazu findet im englischen Milton Keynes die britische Q-School statt, bei der ebenfalls Tourkarten für die PDC Pro Tour vergeben werden.