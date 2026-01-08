Mit starken Nerven: Merk sichert sich Tourcard

SID 08.01.2026 • 18:19 Uhr Im Entscheidungsspiel gegen Jeffrey Sparidaans gelingt dem WM-Debütanten aus dem Dezember ein Comeback.

Der deutsche Dartsspieler Arno Merk hat den Schwung seines WM-Debüts mitgenommen und sich bei der Q-School des Weltverbands PDC mit starken Nerven die Tourcard gesichert. Der 33-Jährige aus Peine besiegte im entscheidenden Match in Kalkar den Niederländer Jeffrey Sparidaans nach einem zwischenzeitlichen 3:5-Rückstand mit 6:5.

Für Merk ist es ein nächster großer Schritt nach seiner WM-Premiere im Dezember. Dort hatte er mit Siegen gegen Kim Huybrechts (Belgien) und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) für Aufsehen gesorgt, bevor er in Runde drei gegen den dreimaligen WM-Champion Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden war.