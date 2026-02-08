Historisch! Deutscher gewinnt größtes Darts-Turnier der Welt

SPORT1 08.02.2026 • 19:42 Uhr Paul Krohne triumphiert bei den Dutch Open, dem größten Darts-Turnier der Welt. Der Deutsche kämpft sich eindrucksvoll zurück und behält auch im Finale die Nerven.

Paul Krohne schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen und konnte sein Glück kaum fassen. Der 25-Jährige hat als erster Deutscher in der Geschichte sensationell die Dutch Open im niederländischen Assen gewonnen.

Beim größten Darts-Turnier der Welt, das seit dem Jahr 1973 ausgetragen wird, traten am Wochenende 4096 (!) Teilnehmer in der Einzelwertung an. Für den Finaltag qualifizierten sich 128 Spieler, aber keiner konnte Krohne stoppen.

Darts: Krohne kämpft sich im Finale eindrucksvoll zurück

Im Finale bezwang der Münsteraner den Niederländer Corné Groeneveld mit 3:2 in Sätzen. Dabei lag Krohne schon 0:2 Sätze und 1:2 in Legs zurück. Doch nachdem Groeneveld den Big Fish - das mit 170 Punkten höchstmögliche Finish im Darts - gecheckt hatte, lief bei ihm kaum noch was zusammen. Krohne hingegen wurde immer stärker und sicherte sich den Sieg.

Auch Florian Hempel konnte überzeugen und qualifizierte sich für den Finaltag. Er musste sich in der Runde der letzten 64 jedoch Ron Meulenkamp (Niederlande) mit 3:4 geschlagen geben.