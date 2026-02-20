Darts heute live im TV, Stream & Liveticker - Wer überzeugt in Polen?

SPORT1 20.02.2026 • 10:00 Uhr Die European Tour ist wieder zurück. Aus deutscher Sicht werden drei Darts-Profis bei den Poland Darts Open im polnischen Krakau an den Start gehen.

Das Warten hat ein Ende: Die PDC European Tour ist endlich wieder zurück – und das mit einer Premiere. Denn der Startschuss der diesjährigen Tour fällt im polnischen Krakau, wo erstmals ein Event der European Tour ausgetragen wird.

In Krakau ist die gesamte Darts-Elite am Start, darunter auch die acht Premier-League-Teilnehmer um Luke Littler, Luke Humphries und Co. Mit Martin Schindler, Niko Springer und Marvin Kraft werden auch drei Deutsche in Krakau auf der Bühne stehen.

Darts heute im TV: So können Sie die Poland Darts Open verfolgen

TV: /

/ Stream: DAZN, Pluto.tv

In der Nachmittagssession, die um 13 Uhr beginnt, fliegen unter anderem die Pfeile von WM-Überraschung Andreas Harrysson und Dave Chisnall. Ab 19 Uhr läutet der derzeit in Topform spielende Wessel Nijman den Abend ein.

Aus deutscher Sicht geht der Blick zunächst auf den Freitagabend, wenn Niko Springer ab 21.30 Uhr in der ersten Runde auf den Spanier Cristo Reyes trifft. Zum Abschluss der Session gibt Marvin Kraft sein Debüt auf der European Tour im Duell mit dem Belgier Mike De Decker.

European Tour in Krakau: Die deutschen Duelle

Runde 1:

Niko Springer - Cristo Reyes

- Cristo Reyes Mike De Decker - Marvin Kraft

Runde 2: