Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 1 in Hildesheim

Die PDC Pro Tour beginnt 2026 in Deutschland. Heute und am morgigen Dienstag werden die ersten Players-Championship-Turniere in Hildesheim ausgetragen.
Darts-Highlight in Hildesheim
Alle 15 deutschen Tourcard-Holder sind am Start, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens - ihr Debüt geben die frischgebackenen Tourcard-Holder Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Marvin Kraft und Arno Merk. Auch viele der größten PDC-Stars sind am Start.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Players Championship 1 in Hildesheim
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)
Neben Michael van Gerwen sind auch Gary Anderson, Gerwyn Price oder WM-Finalist Gian van Veen in der Halle 39 mit dabei. Weltmeister Luke Littler lässt die ersten beiden Turniere allerdings aus. Die 15.000 Pfund für den Tagessieger wird „The Nuke“ allerdings verschmerzen können, nachdem er bei der Darts-WM eine Million für seinen Finaltriumph eingesackt hat.
Ab 13 Uhr wird in Hildesheim gespielt, es geht neben Ranglistenpunkten und Preisgeld auch um die Qualifikation für die Players Championship Finals im November.