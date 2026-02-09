Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 1 in Hildesheim

SPORT1 09.02.2026 • 10:00 Uhr Der Auftakt der Players-Championship-Serie steigt 2026 in Hildesheim. Alle 15 deutschen Tourcard-Holder der PDC sind am Start. Unter den Topstars wie Michael van Gerwen fehlt allerdings der Weltmeister.

Die PDC Pro Tour beginnt 2026 in Deutschland. Heute und am morgigen Dienstag werden die ersten Players-Championship-Turniere in Hildesheim ausgetragen.

Alle 15 deutschen Tourcard-Holder sind am Start, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens - ihr Debüt geben die frischgebackenen Tourcard-Holder Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Marvin Kraft und Arno Merk. Auch viele der größten PDC-Stars sind am Start.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Players Championship 1 in Hildesheim

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)

Neben Michael van Gerwen sind auch Gary Anderson, Gerwyn Price oder WM-Finalist Gian van Veen in der Halle 39 mit dabei. Weltmeister Luke Littler lässt die ersten beiden Turniere allerdings aus. Die 15.000 Pfund für den Tagessieger wird „The Nuke“ allerdings verschmerzen können, nachdem er bei der Darts-WM eine Million für seinen Finaltriumph eingesackt hat.