Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Players Championship 5 mit Clayton und Hopp

SPORT1 24.02.2026 • 10:00 Uhr Bei der Players Championship 5 gehen am Dienstag in Leicester 128 Teilnehmer an den Start. SPORT1 hat alle Infos.

Die PDC Pro Tour geht mit der Players Championship 5 weiter. Nach den beiden Events in der vergangenen Woche in Wigan fliegen heute und am Mittwoch in Leicester wieder die Pfeile. Mit dabei sind auch alle 15 deutschen Tourcard-Holder, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.

Martin Schindler, der bei den Turnieren in Wigan aus gesundheitlichen Gründen nicht am Start war, kehrt ebenfalls ans Oche zurück. Vor allem Clemens, Hopp und Lukas Wenig wollen ihren starken Saisonstart bestätigen.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 5 in Leicester

TV: -

- Stream: pdc.tv

pdc.tv Ticker: - (News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Premier-League-Spitzenreiter Jonny Clayton. Auch Josh Rock, Gerwyn Price und Michael van Gerwen sind in Leicester am Start.