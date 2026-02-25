Darts: Historischer 9-Darter von Beau Greaves!

Beau Greaves hat am Mittwoch Darts-Geschichte geschrieben und ein Novum geschaffen!
Historischer 9-Darter von Greaves!
Bei der Players Championship 6 besiegte die 22-Jährige den Österreicher Mensur Suljovic in der Runde der Top 64 mit 6:5 und warf dabei einen 9-Darter. Greaves ist die erste Frau, der dieses Kunststück auf der PDC ProTour gelang.
Suljovic zollt Greaves Respekt
Die Engländerin wählte dabei den traditionellen Weg. Nach zwei 180er-Aufnahmen traf Greaves die Triple-20, die Triple-19 und schließlich die Doppel-12. Suljovic freute sich mit der 22-Jährigen und gab ihr nach dem 9-Darter respektvoll die Hand. Greaves konnte sich ein kleines Schmunzeln auf den Lippen nicht verkneifen.
„Ich konnte nicht glauben, dass ich getroffen hatte. Nachdem ich die Triple-19 getroffen hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass die Doppel-12 auch klappt“, sagte Greaves hinterher.
Greaves: „Ich habe danach gezittert“
„Ich konnte gar nicht aufhören zu lächeln, weil ich es kaum erwarten konnte, es meinem Vater zu erzählen, obwohl ich wusste, dass er es gesehen hat“, ergänzte die 22-Jährige.
Es sei für sie schwer gewesen, danach wieder ins Spiel zurückzufinden, erklärte Greaves: „Ich habe danach gezittert. Es war nervenaufreibend, aber am Ende habe ich es geschafft, den Sieg zu holen.“
Die mehrmalige Damen-Weltmeisterin spielte beim Sieg über Suljovic einen Drei-Dart-Average von 91,70 Punkten. In der nächsten Runde unterlag Greaves dann deutlich mit 3:6 gegen den Schotten David Sharp.
Max Hopp wirft ebenfalls einen 9-Darter
Auch Max Hopp gelang am Mittwoch das perfekte Leg. Der SPORT1-Experte verlor zwar sein Match in der Runde der letzten 32 mit 4:6 gegen den Franzosen Thibault Tricole, erzielte im fünften Leg des Matches aber einen 9-Darter.
Hopp hatte zuvor den Engländer Adam Warner (6:1) und den Polen Krzysztof Ratajski (6:5) besiegt. Trotz eines Averages jenseits der 100-Punkte-Marke (100,20 Punkte) war dann gegen Tricole (105,05 Punkte) Endstation.