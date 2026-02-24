Darts: Hopp gelingt furiose Aufholjagd

Johannes Vehren 24.02.2026 • 19:11 Uhr In Leicester findet das fünfte Players-Championship-Turnier statt. Max Hopp zwingt einen Top-Star nach hohem Rückstand in die Knie und zwei Deutsche spielen sich bis ins Achtelfinale.

Furiose Aufholjagd von Max Hopp! Der deutsche Darts-Spieler und SPORT1-Experte hat sich in der ersten Runde des Players Championship 5 gegen Rob Cross mit 6:5 in einem wahren Krimi durchgesetzt.

Die Partie begann denkbar schlecht für Hopp, denn er lag nach den ersten fünf Legs mit 1:4 zurück. Der 29-Jährige gab nicht auf und begann, den hohen Rückstand aufzuholen.

Darts: Hopp wirft zwei 11-Darter

Mit einem anschließenden kumulierten Average von 98,78 Punkten gewann der Deutsche fünf der folgenden sechs Legs und holte sich noch den Sieg. Dabei gelang Hopp unter anderem ein 11-Darter.

Nach dem Zweitrunden-Erfolg gegen Derek Coulson (6:3), bei welchem Hopp wieder einen 11-Darter warf, war für ihn in der dritten Runde gegen Christian Kist Schluss (2:6).

„Pikachu“ und Springer beste Deutsche

Die beiden erfolgreichsten deutschen Spieler waren am Dienstag Ricardo Pietreczko und Niko Springer. Beide erreichten die vierte Runde (Achtelfinale). Springer hatte gegen Ross Smith (2:6) und „Pikachu“ gegen Dave Chisnall (4:6) das Nachsehen.

In der ersten Runde des Turniers schieden folgende deutsche Akteure aus: Arno Merk (1:6 vs. Gary Anderson), Matthias Ehlers (4:6 vs. Karel Sedlacek), Leon Weber (4:6 vs. Keane Barry), Max Czerwinski (4:6 vs. Tom Sykes), Marvin Kraft (3:6 vs. Cameron Menzies), Yorick Hofkens (2:6 vs. Joe Cullen), Kai Gotthardt (3:6 vs. Tommy Lishman) und Dominik Grüllich (3:6 vs. Jeffrey De Zwaan).

Dobey gelingt der 9-Darter

Für Martin Schindler (2:6 vs. Adam Paxton), Gabriel Clemens (5:6 vs. Joe Cullen) und Lukas Wenig (5:6 vs. Brendan Dolan) war nach jeweiligen Auftakterfolgen in der zweiten Runde Schluss.

Für das große Highlight sorgte Chris Dobey in der zweiten Runde im Duell gegen Ricky Evans, indem er einen 9-Darter warf. Der Engländer erreichte letztlich das Finale und musste sich dort Ross Smith mit 2:8 geschlagen geben.

Littler, MvG und Co. fehlen