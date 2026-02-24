Darts: Hopp gelingt furiose Aufholjagd

Furiose Aufholjagd von Max Hopp! Der deutsche Darts-Spieler und SPORT1-Experte hat sich in der ersten Runde des Players Championship 5 gegen Rob Cross mit 6:5 in einem wahren Krimi durchgesetzt.
Hopp gelingt furiose Aufholjagd
Die Partie begann denkbar schlecht für Hopp, denn er lag nach den ersten fünf Legs mit 1:4 zurück. Der 29-Jährige gab nicht auf und begann, den hohen Rückstand aufzuholen.
Darts: Hopp wirft zwei 11-Darter
Mit einem anschließenden kumulierten Average von 98,78 Punkten gewann der Deutsche fünf der folgenden sechs Legs und holte sich noch den Sieg. Dabei gelang Hopp unter anderem ein 11-Darter.
Nach dem Zweitrunden-Erfolg gegen Derek Coulson (6:3), bei welchem Hopp wieder einen 11-Darter warf, war für ihn in der dritten Runde gegen Christian Kist Schluss (2:6).
„Pikachu“ und Springer beste Deutsche
Die beiden erfolgreichsten deutschen Spieler waren am Dienstag Ricardo Pietreczko und Niko Springer. Beide erreichten die vierte Runde (Achtelfinale). Springer hatte gegen Ross Smith (2:6) und „Pikachu“ gegen Dave Chisnall (4:6) das Nachsehen.
In der ersten Runde des Turniers schieden folgende deutsche Akteure aus: Arno Merk (1:6 vs. Gary Anderson), Matthias Ehlers (4:6 vs. Karel Sedlacek), Leon Weber (4:6 vs. Keane Barry), Max Czerwinski (4:6 vs. Tom Sykes), Marvin Kraft (3:6 vs. Cameron Menzies), Yorick Hofkens (2:6 vs. Joe Cullen), Kai Gotthardt (3:6 vs. Tommy Lishman) und Dominik Grüllich (3:6 vs. Jeffrey De Zwaan).
Dobey gelingt der 9-Darter
Für Martin Schindler (2:6 vs. Adam Paxton), Gabriel Clemens (5:6 vs. Joe Cullen) und Lukas Wenig (5:6 vs. Brendan Dolan) war nach jeweiligen Auftakterfolgen in der zweiten Runde Schluss.
Für das große Highlight sorgte Chris Dobey in der zweiten Runde im Duell gegen Ricky Evans, indem er einen 9-Darter warf. Der Engländer erreichte letztlich das Finale und musste sich dort Ross Smith mit 2:8 geschlagen geben.
Littler, MvG und Co. fehlen
Für das Turnier in Leicester zogen unter anderem die Top-Stars Luke Littler, Michael van Gerwen, Luke Humphries, Gian van Veen und Stephen Bunting ihre Teilnahme zurück.