Darts: Poland Darts Open heute live im TV, Stream & Liveticker - Wie startet Schindler?

SPORT1 21.02.2026 • 10:00 Uhr Die European Tour ist zurück. Am Samstag greift auch Martin Schindler bei den Poland Darts Open ins Geschehen ein.

Das Warten hat ein Ende: Die PDC European Tour ist endlich wieder zurück – und das mit einer Premiere. Denn der Startschuss der diesjährigen Tour fällt im polnischen Krakau, wo erstmals ein Event der European Tour ausgetragen wird.

In Krakau ist die gesamte Darts-Elite am Start, darunter die acht Premier-League-Teilnehmer um Luke Littler, Luke Humphries und Co. Am Samstag greift auch Martin Schindler ins Geschehen ein.

Darts heute im TV: So können Sie die Poland Darts Open verfolgen

TV: /

/ Stream: DAZN, Pluto.tv

Schindler ist der letzte deutsche Teilnehmer

Während die weiteren deutschen Teilnehmer Niko Springer und Marvin Kraft bereits am Freitag in der ersten Runde ausschieden, geht es für „The Wall“ in Runde zwei gegen den Kroaten Boris Krcmar. Schindlers Partie ist gleich die erste der Nachmittagssession, die um 13 Uhr beginnt.

Ab 19 Uhr läutet Josh Rock mit dem Duell gegen William O’Connor den Abend ein. Luke Littler trifft später auf Mike De Decker, während es Luke Humphries mit Krzysztof Ratajski zu tun bekommt. Den Abschluss machen Gian van Veen und Andrew Gilding.

European Tour in Krakau: Die deutschen Duelle

Runde 2: