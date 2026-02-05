Darts Premier League: Experte hätte sich "mutige" Nominierung Schindlers gewünscht

Moritz Pleßmann 05.02.2026 • 21:12 Uhr Auch in diesem Jahr steht wieder die Premier League Darts an - ohne deutsche Beteiligung. SPORT1-Experte Robert Marijanovic hätte sich bei den Teilnehmern mehr Mut gewünscht.

Die Premier League Darts 2026 (LIVE im Free-TV und Stream) startet am Donnerstag in Newcastle. Wenn es nach SPORT1-Experte Robert Marijanovic geht, hätte dort auch Martin Schindler eine Chance am Oche verdient gehabt.

„Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Mut zur Lücke gewünscht. Ich habe in der Lücke auch Martin Schindler gesehen“, sagte er am ersten Spieltag bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show in der Diskussion um die acht Teilnehmer in diesem Jahr.

Neben den Top vier der Weltrangliste (Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen und Michael van Gerwen) die gesetzt sind, kamen vier Wildcards dazu. Diese gingen an Josh Rock, Jonny Clayton, Gerwyn Price und Stephen Bunting. Nicht mehr dabei sind die Vorjahresteilnehmer Nathan Aspinall, Chris Dobey und Rob Cross.

Marijanovic: „Das wäre für mich ein mutiges Ding gewesen“

Als Nummer 15 der Welt, erster deutscher Spieler in der Top 15 der PDC Order of Merit und mit zwei Turniersiegen 2025 wäre Schindler als Aushängeschild des großen deutschen Darts-Markts wohl ein heißer Kandidat gewesen, wäre die Darts-WM besser für ihn gelaufen.

Trotz Schindlers Drittrunden-Aus gegen den späteren Halbfinalisten Ryan Searle hätte Marijanovic allerdings für eine Einladung Schindlers plädiert: „Ich weiß, viele werden jetzt sagen, die WM war nicht top von ihm. Aber das wäre für mich ein mutiges Ding gewesen.“