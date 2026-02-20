Darts: Springer kassiert Pleite zum Auftakt

Felix Kunkel 20.02.2026 • 23:57 Uhr Niko Springer erwischt keinen guten Start in die European Tour. Bei der Poland Darts Open verliert er sein erstes Match.

Niko Springer hat sein Auftaktspiel bei der Poland Darts Open verloren und ist vorzeitig ausgeschieden. Der Mainzer unterlag am Freitagabend in der ersten Runde Cristo Reyes mit 3:6 in den Legs.

Der siegreiche Spanier überzeugte mit einem Drei-Dart-Average von 93,04 Punkten, während Springer nicht über 88,65 Punkte pro Aufnahme hinauskam. Auf die Doppel präsentierte sich Reyes äußerst treffsicher und wies eine Checkout-Quote von 60 Prozent auf.

„The Spartan“ erwischte auch den deutlich besseren Start in das Match: Dank zweier Breaks zog er schnell auf 4:0 davon. Springer meldete sich erst im fünften Leg mit einem 15-Darter zurück und konnte auch das folgende Leg für sich entscheiden.

Darts: Springer verkürzt nach Fehlstart

Nachdem Reyes auf 5:2 erhöht hatte, keimte bei Springer noch einmal Hoffnung auf: Mit einem 11-Darter verkürzte er auf 3:5. Doch der Spanier ließ sich nicht mehr beirren und entschied das neunte Leg mit 13 Pfeilen und über die Doppel-18 für sich.

In Krakau, wo der Startschuss der diesjährigen European Tour fällt, ist die gesamte Darts-Elite am Start, darunter auch die acht Premier-League-Teilnehmer um Luke Littler, Luke Humphries und Co.

Nach Springer war zum Abschluss der Session am Freitagabend noch Marvin Kraft gefordert. Der Deutsche gab sein Debüt auf der European Tour und verlor mit 4:6 gegen den Belgier Mike De Decker.