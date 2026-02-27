Darts-Star wird auf Bühne emotional: "Hatte Hypnosetherapie"

Karina Präg 27.02.2026 • 13:45 Uhr Stephen Bunting gewinnt den vierten Spieltag der Premier League - eine besondere Bestätigung nach schwierigen Monaten.

Am vierten Spieltag der Premier League gab es wieder einen neuen Sieger. Außenseiter Stephen Bunting gewann im Endspiel überlegen mit 6:2 gegen Gian van Veen. Zuvor setzte er sich gegen Luke Humphries und Jonny Clayton durch.

Nach dem Finale wurde Bunting durchaus emotional - der Dartsstar musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen.

„Vor dem Turnier haben mich alle abgeschrieben. Die Leute sagten, ich sollte nicht dabei sein, aber ich weiß, wie hart ich arbeite. Für solche Nächte spiele ich“, sagte er bei Sky Sports.

Bunting setzt auf Hypnosetherapie

Während des Interviews auf der Bühne war er den Tränen nahe: „Ich bin überglücklich über diesen Sieg. Er wird zu meinen besten Siegen zählen. Nach meinem ersten Spiel war ich etwas emotional, aber ich habe mich zusammengerissen.“

Wie es zu dem sportlichen Ausrufezeichen kam? „Ich habe mich aus den sozialen Medien zurückgezogen, habe ein großartiges Team um mich herum und schaue nicht auf die negativen Dinge. Heute Morgen hatte ich eine Hypnosetherapie.“

Nach dem Finaltriumph redete sich Bunting selbst stark: „Ich glaube, dass ich einer der besten Spieler der Welt bin und es verdiene, in der Premier League zu spielen. Das ist ein wichtiger Beweis dafür, dass ich hier sein sollte.“