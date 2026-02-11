Darts: Versöhnliche Worte nach WM-Zoff!

Samuel Kucza 11.02.2026 • 12:55 Uhr Nach ihrem hitzigen Duell bei der Darts-WM 2026 treffen Joe Cullen und Mensur Suljovic bei der Players-Championship 2 erneut aufeinander - diesmal endet das Match aber versöhnlich.

Die Partie im Alexandra Palace entwickelte sich zu einem der emotionalsten Matches des Turniers. Nach dem Spiel kam es zu einer hitzigen Diskussion auf der Bühne. In Interviews legte Cullen später nach, bezeichnete Suljovic als „Betrüger“ und sagte, er habe sich „wie ein Arschloch benommen“.

Suljovic gewinnt erneut gegen Cullen

Nun also das Wiedersehen bei der Players-Championship 2 – und sportlich blieb das Ergebnis ähnlich. Suljovic präsentierte sich in starker Form, spielte drei 15-Darter sowie zwei 14-Darter und setzte sich klar mit 6:2 durch. Sein Average lag bei knapp über 101 Punkten.

Im Gegensatz zum WM-Duell blieb es diesmal jedoch ruhig. Keine Diskussionen, keine langen Verzögerungen – stattdessen ein konzentriertes Match auf hohem Niveau.

Versöhnliche Worte nach dem Spiel

Der auffälligste Moment folgte nach dem letzten Dart. Cullen und Suljovic schüttelten sich lachend die Hand. Im Hintergrund war der Engländer zu hören: „Siehst du, du kannst auch normal spielen. Du kannst es doch.“