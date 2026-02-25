Neundarter: Greaves schreibt PDC-Geschichte

SID 25.02.2026 • 17:56 Uhr Als erster Frau gelingt der 22-Jährigen das perfekte Spiel auf der Pro Tour.

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte: Die englische Ausnahmekönnerin hat als erste Frau einen Neundarter auf der Pro Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geworfen. Bei den Players Championship 6 in Leicester besiegte die 22-Jährige den Österreicher Mensur Suljovic in der Runde der Top 64 am Mittwoch mit 6:5 und warf dabei im dritten Leg das perfekte Spiel.

Graves spielte den klassischen Weg mit zwei 180er-Aufnahmen sowie Triple-20, Triple-19 und schließlich die Doppel-12. Suljovic verneigte sich vor der dreimaligen Frauen-Weltmeisterin und schüttelte ihr respektvoll die Hand, Greaves hingegen schüttelte mehrfach ungläubig den Kopf und konnte es kaum fassen. Eine Runde später scheiterte sie in der dritten Runde mit 3:6 am Schotten David Sharp. Die Players Championship werden ohne Zuschauer ausgetragen.