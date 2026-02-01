World Masters: Littler holt nächsten Titel

SID 01.02.2026 • 23:14 Uhr Auch das erste Major-Turnier nach dem Gewinn seines zweiten WM-Titels gewinnt der 19-Jährige.

Luke Littler hat fast alle Titel auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geholt. Nach seinem zweiten WM-Triumph vor rund einem Monat siegte der 19-Jährige auch beim World Masters, in einem ausgeglichenen Finale bezwang der Engländer seinen Landsmann Luke Humphries im Duell des Ersten gegen den Zweiten der Weltrangliste mit 6:5.

Littler fehlt damit nur noch der Erfolg bei der Europameisterschaft in Dortmund (22. bis 25. Oktober), dann hat er alle zehn großen Einzelturniere der PDC mindestens einmal gewonnen. Auch der Sieg bei der Team-WM fehlt Littler. „The Nuke“ spielt erst seit 2024 auf der Profitour, nachdem er als damals 16-Jähriger ins WM-Finale gestürmt war, aber gegen Humphries das Nachsehen hatte. Seitdem dominiert Littler die Tour fast nach Belieben.