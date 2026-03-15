Darts: Dieser Titel war nur eine Frage der Zeit

Jakob Lüers 15.03.2026 • 22:51 Uhr Wessel Nijman krönt sich in Göttingen erstmals zum Champion auf der European Tour. Der Niederländer lässt seinen Gegnern kaum eine Chance und kann es selbst kaum glauben.

Wessel Nijman hat die European Darts Trophy in Göttingen gewonnen und somit den ersten Titel auf der European Tour in seiner Karriere eingefahren. Im Finale besiegte der 25-Jährige den Superstar Gerwyn Price mit 8:3 in Legs und ließ dem Weltmeister von 2021 dabei kaum eine Chance.

Zum Turniersieg checkte der Niederländer 150 Punkte. Mit einem Drei-Dart-Average von 100,8 Punkten sowie einer überragenden Doppelquote von 72,73 Prozent stürmte Nijman in der Lokhalle förmlich zum Titelgewinn - und bestätigte im Endspiel seine herausragende Form.

Nijman nach Turniersieg überwältigt: „Keine Worte“

Im Halbfinale gegen Landsmann Niels Zonneveld (7:1) hatte Nijman sogar einen Average von 110,41 Punkten ins Board gehämmert. In der Runde zuvor warf er Premier-League-Teilnehmer Josh Rock aus dem Turnier (6:2) und spielte dabei 106,05 Punkte im Average. Im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Gian van Veen (6:1) waren es sogar 112,87 Punkte.

Gegen Rock hatte Nijman einen 9-Darter denkbar knapp verpasst. Nach acht perfekten Darts im dritten Leg verfehlte der Niederländer die Doppel-12 um Haaresbreite.

„Ich glaube, es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie ich mich jetzt gerade fühle“, sagte Nijman nach dem Finale: „Ich habe so gut gespielt und habe zu mir selbst gesagt: ‚Das kann ein Tag sein, an dem ich den Titel gewinne.‘“ Der unterlegene Price hatte nette Worte für seinen Kontrahenten übrig: „Er war fantastisch heute“, gestand der Waliser anerkennend.

Durch seinen ersten Sieg auf der European Tour katapultiert sich der Nijman in der PDC Order of Merit um vier Plätze nach oben und steht ab Montag auf Rang 20. Die Top-16, die quasi zur Teilnahme an jedem großen Turnier berechtigen, sind nicht mehr weit entfernt.

Nijman kam nach Sperre auf die Tour zurück

Jahrelang galt Nijman als eines der vielversprechendsten Talente der niederländischen Darts-Szene, ehe er 2020 wegen Spielmanipulation für zweieinhalb Jahre gesperrt wurde.