Darts heute LIVE im Free-TV & Gratis-Stream - 6. Spieltag der Premier League mit Littler

SPORT1 12.03.2026 • 17:00 Uhr Luke Littler ist wieder auf Playoff-Kurs in der Darts Premier League. Klettert der Weltmeister am 6. Spieltag weiter in der Rangliste?

Der 6. Spieltag der Premier League of Darts in Nottingham steht an - und verspricht nach den UK Open direkt das nächste Darts-Spektakel auf SPORT1.

Die Übertragung startet am Donnerstag bereits um 19.30 Uhr mit Madhouse - Die SPORT1 Darts Show. In dieser Ausgabe wird der 17-malige WM-Teilnehmer Mensur Suljovic zugeschalten sein, Max Hopp feiert zudem sein Saisondebüt als SPORT1-Experte im Studio bei Moderatorin Katharina Kleinfeldt und Kommentator Basti Schwele.

Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 6. Spieltag der Premier League LIVE

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Premier League: Setzt Littler seinen Erfolgslauf fort?

Das Tagesturnier von Nottingham verspricht Spannung pur, ab 20:15 Uhr geht‘s los. In der Vorwoche hatte sich Back-to-back-Weltmeister Luke Littler seinen ersten Tagessieg der diesjährigen Premier League gesichert.

Auch am vergangenen Wochenende war Littler siegreich, sicherte sich mit den UK Open seinen nächsten Major-Titel - und ist inzwischen seit neun Partien ungeschlagen. Im Viertelfinale von Nottingham trifft „The Nuke“ auf seinen direkten Tabellennachbarn Gerwyn Price.

Mit fünf Punkten Abstand von der Spitze grüßt bereits Jonny Clayton, der Waliser muss zum Auftakt gegen Michael van Gerwen ran. Josh Rock will derweil gegen Stephen Bunting seine ersten Punkte für das Tableau einfahren, Ex-Weltmeister Luke Humphries bekommt es mit der niederländischen Nummer eins, Gian van Veen, zu tun.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Josh Rock vs. Stephen Bunting

Jonny Clayton vs. Michael van Gerwen

Luke Humphries vs. Gian van Veen

Luke Littler vs. Gerwyn Price

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.